يوم التعادلات.. 3 مباريات بلا فوز في الدوري الإنجليزي

شهد الأحد الكروي في الدوري الإنجليزي 3 مباريات انتهت بالتعادل ضمن منافسات الجولة 36 من المسابقة.

وتعادل بيرنلي مع ضيفه أستون فيلا بهدفين لكل فريق ليقدم هدية إلى ليفربول الذي ينافس على مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ووصل بيرنلي إلى النقطة 21 ويستمر في المركز الـ19 بعدما تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية.

سجل ثنائية أستون فيلا أولي واتكينز، وجاءت ثنائية بيرنلي عن طريق فليمينج وأنتوني.

أما أستون فيلا وصل للنقطة 59 في المركز الخامس، بالتساوي في النقاط مع ليفربول صاحب المركز الرابع.

في مباراة أخرى تعادل كريستال بالاس مع إيفرتون بهدفين لكل فريق.

سجل ثنائية إيفرتون كل من تاركوفيسكي وبيتو، وسجل ثنائية كريستال بالاس ماتيتا وإسماعيلا سار.

ورفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 49 في المركز العاشر، ووصل كريستال بالاس إلى النقطة 44 في المركز الـ14.

وأخيرا تعادل نوتينجهام فورست مع نيوكاسل بهدف لكل فريق.

تقدم نيوكاسل عن طريق هارفي بارنز، وتعادل نوتينجهام بهدف سجله إليوت أنديرسون.

ليصل نوتينجهام إلى النقطة 43 في المركز الـ15، ووصل نيوكاسل إلى النقطة 46 في المركز الـ13.