تشكيل أرسنال – جيوكيريس يقود الهجوم أمام وست هام

يقود فيكتور جيوكيريس هجوم أرسنال أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويلعب أرسنال ضد وست هام في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على الملعب الأولمبي في لندن.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بين وايت – ويليام ساليبا – جابريال – ريكاردو كالافيوري

الوسط: لويس سكيلي – ديكلان رايس – إيزي

الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – تروسارد

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ويأتي وست هام في المركز الـ18 برصيد 36 نقطة.