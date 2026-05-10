خبر في الجول – الأمن يوافق على حضور 46 ألف مشجع لنهائي الزمالك واتحاد العاصمة

حصل الزمالك على الموافقات الأمنية بشأن عدد الحضور الجماهيري لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب الزمالك ضد اتحاد العاصمة يوم السبت المقبل، في إياب نهائي البطولة في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن الجهات الأمنية حددت 46.200 ألف مشجع لحضور المباراة، منهم 2000 تذكرة لجمهور الفريق الجزائري.

وخسر الزمالك مباراة الذهاب أمس السبت في الجزائر بهدف دون رد.

وجاء الهدف من ركلة جزاء في الوقت القاتل بعد إثارة شهدها الوقت بدل الضائع، بعد أن سجل الزمالك هدف التقدم وألغاه الحكم واحتسب ركلة جزاء للفريق الجزائري.

وسبق وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية مرتين.