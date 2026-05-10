جوارديولا: انظروا إلى ما فعله مرموش أمام برينتفورد

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بما قدمه لاعبه عمر مرموش أمام بريبتفورد، حين سجل هدفا بعدما دخل كبديل في النصف ساعة الأخيرة من اللقاء.

وواصل مانشستر سيتي الضغط على أرسنال في سباق لقب الدوري الإنجليزي، وفاز على برينتفورد بثلاثية دون رد في الجولة 36 من المسابقة.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أمام الفرق القوية تحتاج إلى لاعبين مميزين في الخط الأمامي، ليس إيرلينج هالاند فقط، انظروا إلى ما فعله مرموش أمام برينتفورد".

وأضاف المدرب الإسباني "لاعـبو الوسط والأجنحة بحاجة إلى القيام بمثل هذه اللقطات من أجل الفوز بالمباريات".

ودخل مرموش كبديل في الشوط الثاني، واستطاع تسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، وذلك بعدما سجل هالاند وجيريمي دوكو أول هدفين عقب دخوله في الدقيقة 60 و75.

وتابع "إذا كنت تريد أن تصبح لاعبًا أفضل، فعليك أن تحسم المباريات بنفسك. لا يكفي أن تقوم بلقطة جيدة أو ترسل عرضية، بل يجب أن تقود فريقك للفوز بالمباريات".

وأكمل بيب "جيريمي دوكو حقق خطوة مذهلة إلى الأمام هذا الموسم، وهذا ما يجب على اللاعبين القيام به، وهو السعي للتطور والتحسن باستمرار".

وأتم "دوكو يستطيع تفكيك دفاعات الخصم بالمراوغات، لكن ربما كان ينقصه التمريرة الأخيرة أو تسجيل الأهداف".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 74 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.