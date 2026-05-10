جافي: يجب ألا نبالغ بشأن دوري الأبطال.. وقدمنا موسما رائعا

يؤمن جافي لاعب برشلونة أن فريقه قدّم موسما رائعا ويجب عدم المبالغة بشأن الإقصاء في دوري الأبطال.

وتحدث جافي لاعب برشلونة عن موسم فريقه قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد اليوم الأحد على ملعب كامب نو بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

وقال جافي عبر قناة موفي ستار: "يجب ألا نبالغ في التفكير بشأن دوري الأبطال، عندما يأتي وقته سيحدث ذلك".

وأضاف "قدمنا موسما رائعا في الدوري ونجحنا في التتويج بالسوبر".

وتابع "فخور بزملائي وبما قدمناه هذا الموسم، لقد نافسنا على أعلى مستوى".

ويحتاج برشلونة للحصول على نقطة واحدة من المباراة ليضمن التتويج بالدوري بشكل رسمي قبل 3 جولات على النهاية.

وسيقود الحكم هيرنانديز هيرانديز المباراة كحكم رئيسي.

ويتصدر برشلونة المسابقة برصيد 88 نقطة ويليه ريال مدريد بـ 77 نقطة.

وسيغيب فالفيردي عن الكلاسيكو بسبب الإصابة بارتجاج بسيط في الرأس حسبما أعلن ريال مدريد.