جافي: يجب ألا نبالغ بشأن دوري الأبطال.. وقدمنا موسما رائعا

الأحد، 10 مايو 2026 - 13:04

كتب : FilGoal

جافي

يؤمن جافي لاعب برشلونة أن فريقه قدّم موسما رائعا ويجب عدم المبالغة بشأن الإقصاء في دوري الأبطال.

جافي

النادي : برشلونة

برشلونة

وتحدث جافي لاعب برشلونة عن موسم فريقه قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد اليوم الأحد على ملعب كامب نو بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

أخبار متعلقة:
ماركا: التوتر يزداد بين إدارتي برشلونة وريال مدريد قبل الكلاسيكو بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يخسر من تينيريفي في ذهاب ربع نهائي كأس الأبطال هيرنانديز هيرنانديز حكما لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد مؤتمر أربيلوا: لن أحرق لاعبي فريقي.. ولست في المخابرات وتشواميني سيتواجد أمام برشلونة

وقال جافي عبر قناة موفي ستار: "يجب ألا نبالغ في التفكير بشأن دوري الأبطال، عندما يأتي وقته سيحدث ذلك".

وأضاف "قدمنا موسما رائعا في الدوري ونجحنا في التتويج بالسوبر".

وتابع "فخور بزملائي وبما قدمناه هذا الموسم، لقد نافسنا على أعلى مستوى".

ويحتاج برشلونة للحصول على نقطة واحدة من المباراة ليضمن التتويج بالدوري بشكل رسمي قبل 3 جولات على النهاية.

وسيقود الحكم هيرنانديز هيرانديز المباراة كحكم رئيسي.

ويتصدر برشلونة المسابقة برصيد 88 نقطة ويليه ريال مدريد بـ 77 نقطة.

وسيغيب فالفيردي عن الكلاسيكو بسبب الإصابة بارتجاج بسيط في الرأس حسبما أعلن ريال مدريد.

الدوري الإسباني برشلونة جافي
نرشح لكم
مورينيو: لا توجد أي مطالب أو شروط مني إلى ريال مدريد كادينا سير: برشلونة سيتسلم كأس الدوري الإسباني بملعبه لو حسم اللقب أمام ريال مدريد رافينيا: أرى نفسي لسنوات طويلة في برشلونة قائمة ريال مدريد - مبابي وفالفيردي خارج الكلاسيكو.. وعودة كورتوا مواعيد مباريات الأحد 10 مايو 2026.. نهائي كأس مصر والكلاسيكو وسلة الاتحاد ضد الأهلي ماركا: التوتر يزداد بين إدارتي برشلونة وريال مدريد قبل الكلاسيكو 18 مباراة بلا انتصار.. إسبانيول يسقط أمام إشبيلية في الثواني الأخيرة بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يخسر من تينيريفي في ذهاب ربع نهائي كأس الأبطال
أخر الأخبار
إبراهيم عادل أساسي مع نورشيلاند أمام ميتيلاند 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
مورينيو: لا توجد أي مطالب أو شروط مني إلى ريال مدريد 32 دقيقة | الدوري الإسباني
كادينا سير: برشلونة سيتسلم كأس الدوري الإسباني بملعبه لو حسم اللقب أمام ريال مدريد 36 دقيقة | الدوري الإسباني
رافينيا: أرى نفسي لسنوات طويلة في برشلونة 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
سباليتي: لا يمكن لـ يوفنتوس تغيير 18 لاعبا من 25 ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: انظروا إلى ما فعله مرموش أمام برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
جافي: يجب ألا نبالغ بشأن دوري الأبطال.. وقدمنا موسما رائعا ساعة | الدوري الإسباني
قائمة ريال مدريد - مبابي وفالفيردي خارج الكلاسيكو.. وعودة كورتوا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة
/articles/528856/جافي-يجب-ألا-نبالغ-بشأن-دوري-الأبطال-وقدمنا-موسما-رائعا