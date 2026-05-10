تقييم مرموش أمام برينتفورد من الصحف الإنجليزية

الأحد، 10 مايو 2026 - 10:36

كتب : FilGoal

عمر مرموش

نجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك برينتفورد في المباراة التي شهدت فوز فريقه بثلاثية، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كبديل في فوز فريقه أمام برينتفورد بنتيجة 3-0 ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام برينتفورد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة:
دوكو: سعيد من أجل عمر مرموش وهدفه نتيجة لما يفعله بعد صيام 105 أيام.. مرموش يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي مرموش يسجل ومانشستر سيتي يهزم برينتفورد ليواصل الضغط على أرسنال ذا تايمز: أستون فيلا لا يزال يرغب في ضم مرموش

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان جيريمي دوكو بمتوسط تقييم بلغ 8.8 درجة.

يذكر أن مهاجم آينتراخت فرانكفورت السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير 2025، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 15 هدفا بقميص السماوي، وصنع 6 أهداف.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

عمر مرموش مانشستر سيتي برينتفورد
نرشح لكم
جوارديولا: انظروا إلى ما فعله مرموش أمام برينتفورد هالاند: عدد أهدافي هذا الموسم مقبول.. ولا مباريات سهلة في الدوري الإنجليزي دوكو: سعيد من أجل عمر مرموش وهدفه نتيجة لما يفعله جوارديولا: سعيد بوجود لاعب مثل جيرمي دوكو معنا مدرب برينتفورد: نستحق الحصول على ركلة جزاء ضد مانشستر سيتي بعد صيام 105 أيام.. مرموش يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي مرموش يسجل ومانشستر سيتي يهزم برينتفورد ليواصل الضغط على أرسنال لامينس: نريد أن ننهي الموسم في المركز الثالث
أخر الأخبار
إبراهيم عادل أساسي مع نورشيلاند أمام ميتيلاند 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
مورينيو: لا توجد أي مطالب أو شروط مني إلى ريال مدريد 22 دقيقة | الدوري الإسباني
كادينا سير: برشلونة سيتسلم كأس الدوري الإسباني بملعبه لو حسم اللقب أمام ريال مدريد 27 دقيقة | الدوري الإسباني
رافينيا: أرى نفسي لسنوات طويلة في برشلونة 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
سباليتي: لا يمكن لـ يوفنتوس تغيير 18 لاعبا من 25 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: انظروا إلى ما فعله مرموش أمام برينتفورد 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جافي: يجب ألا نبالغ بشأن دوري الأبطال.. وقدمنا موسما رائعا ساعة | الدوري الإسباني
قائمة ريال مدريد - مبابي وفالفيردي خارج الكلاسيكو.. وعودة كورتوا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة
/articles/528846/تقييم-مرموش-أمام-برينتفورد-من-الصحف-الإنجليزية