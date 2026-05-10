تقييم مرموش أمام برينتفورد من الصحف الإنجليزية

نجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك برينتفورد في المباراة التي شهدت فوز فريقه بثلاثية، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كبديل في فوز فريقه أمام برينتفورد بنتيجة 3-0 ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام برينتفورد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان جيريمي دوكو بمتوسط تقييم بلغ 8.8 درجة.

يذكر أن مهاجم آينتراخت فرانكفورت السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير 2025، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 15 هدفا بقميص السماوي، وصنع 6 أهداف.

