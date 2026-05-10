اسكواش - تفوق مصري في الدور الأول من بطولة العالم

شهدت نتائج ختام الدور الأول (دور الـ 64) من بطولة العالم لرجال وسيدات الاسكواش تفوقا مصريا.

وتقام جميع منافسات دور الـ 32 من بطولة العالم اليوم الأحد.

ويستضيف نادي بالم هيلز منافسات بطولة العالم للاسكواش خلال الفترة من 8 إلى 16 مايو الجاري بإجمالي جوائز مالية تبلغ نحو مليون و300 ألف دولار أمريكي.

وتُعد هذه النسخة الأكبر من نوعها، إذ يشارك فيها 128 لاعبًا ولاعبة من نخبة نجوم اللعبة، يمثلون أكثر من 50 دولة، بما يعكس حجم البطولة ومكانتها على الأجندة الدولية.

وتأهل المصنفين الأوائل لمصر إلى دور الـ 32 دون مفاجآت بتواجد مصطفى عسل وكريم عبد الجواد ومحمد زكريا ويوسف إبراهيم بجانب فارس الدسوقي وعلي أبو العينين ومحمد أبو الغار وكريم التركي ويحيى النوساني.

بينما في منافسات السيدات نجحت نور الشربيني في حسم تأهلها بسهولة وكل من هانيا الحمامي وأمينة عرفي وفريدة محمد وسلمى هاني.

ويحمل لقب بطولة العالم الثنائي المصري مصطفى عسل ونور الشربيني بالبطولة التي أقيمت بولاية شيكاغو الأمريكية وقتها.

وتعتبر نور الشربيني صاحبة الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة العالم برصيد 8 ألقاب.