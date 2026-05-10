الوداد يشعل صراع اللقب على الدوري المغربي بانتصاره أمام الرجاء

أشعل الوداد الرياضي الصراع على لقب الدوري المغربي بعد الفوز أمام الرجاء في الدربي بهدف مقابل لا شيء بالجولة 20.

وسجل هدف الوداد الوحيد جوزيف باكاسو.

ورفع الوداد رصيده للنقطة 37 في المركز الرابع وتجمد رصيد الرجاء عند النقطة 39 في المركز الأول.

وسجل باكاسو هدف الوداد الوحيد في الدقيقة 39 بتسديد كرة أرضية قوية غالطت حارس الرجاء المهدي الأحرار، ويسجل الهدف الأول لفريق الوداد الرياضي.

وبهذا الانتصار أشعل الوداد الصراع على لقب الدوري المغربي بتقليص الفارق بينه وبين الرجاء لنقتطين.

وأصبح جدول ترتيب المقدمة في الدوري المغربي كالتالي:

1: الرجاء 39 نقطة من 20 مباراة.

2: المغرب الفاسي 38 نقطة من 19 مباراة.

3: الجيش الملكي 37 نقطة من 19 مباراة.

4: الوداد 37 نقطة من 20 مباراة.