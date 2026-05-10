دراوي: حققنا الأهم.. والزمالك يلعب كرة جميلة

الأحد، 10 مايو 2026 - 01:10

كتب : FilGoal

زكريا دراوي - اتحاد العاصمة

يرى زكريا دراوي لاعب اتحاد العاصمة أن فريقه حقق الأهم بالفوز على الزمالك دون استقبال أهداف.

وانتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك 1-0 على ملعب 5 يوليو بعد سيناريو مثير. (طالع التفاصيل)

وقال زكريا دراوي لاعب اتحاد العاصمة عبر بي إن سبورتس: "المباراة لم تكن سهلة أمام خصم قوي إفريقيا ويقدم كرة جميلة. هذا مجرد شوط أول، وما زال هناك شوط حاسم في القاهرة".

وأضاف "حققنا الأهم بتسجيل هدف وعدم استقبال أي أهداف، ونريد الحفاظ على هذا الفوز، ولم لا يكون كأس الكونفدرالية في الجزائر".

وسجل أحمد خالدي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

إياب نهائي الكونفدرالية

الزمالك × اتحاد العاصمة

الموعد: السبت 16 مايو

القناة الناقلة: بي ان سبورتس

