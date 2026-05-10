مؤتمر معتمد جمال: لا أعرف لماذا طرد بنتايك واحتساب 8 دقائق وقت بدل ضائع

انتقد معتمد جمال مدرب الزمالك قرار حكم مباراة فريقه ضد اتحاد العاصمة الجزائري بطرد محمود بنتايك واحتساب 8 دقائق وقت بدل ضائع.

وخسر الزمالك من منافسه اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال معتمد جمال خلال المؤتمر الصحفي: "سنركز على مباراة الإياب في القاهرة بوجود جماهيرنا التي ستعطينا الدافع وإن شاء الله سنتوج بالبطولة".

وأضاف "اللاعبون فعلوا أكثر ما طلبته منهم، دافعنا بشكل جيد، ولعبنا على التحولات، لكن لم نكن موفقين بالرغم من صناعتنا فرص أكثر، لكن سنقاتل حتى الدقيقة الأخيرة للفوز بالبطولة".

وواصل "كان علينا ألا نخسر، لكن هذه هي كرة القدم، لا أعلم لماذا تم طرد محمود بنتايك، إذا لم نكن مركزين كنا استقبلنا الهدف الثاني، ولا أعرف لماذا احتسب الحكم 8 دقائق كوقت بدل من الضائع".

وأكمل "عملت لمدة شهرين على نفسية اللاعبين، لا يوجد الوقت الكافي للعمل فنيا مع الفريق، لكن لدي 6-7 قادة يقدمون لي المساعدة".

وشدد "اتحاد العاصمة فريق قوي، لكن كل فريق لديه نقاط قوة وضعف، حتى فريقي كذلك".

وأتم "جماهير اتحاد العاصمة احترمونا للغاية ولم يسيئوا لنا، الشعب الجزائري يتسم بالكرم وسيرى أكثر من ذلك في مصر".

أقيمت المباراة على ملعب 5 يوليو في الجزائر.

خسارة الزمالك كانت درامية بعد التقدم بهدف عن طريق بيزيرا لكن عاد الحكم ليلغيه ثم يحتسب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة بعد لمسة يد على حسام عبد المجيد.

ويفتقد الزمالك لمجهودات محمود بنتايك في مباراة الإياب بعد طرده نتيجة الاعتراضات على احتساب الحكم ركلة جزاء لاتحاد العاصمة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 16 مايو على استاد القاهرة.

