وسط إثارة لا تصدق.. الزمالك يحرم من هدف ويسقط أمام اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

خسر الزمالك من منافسه اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وأقيمت المباراة على ملعب 5 يوليو في الجزائر.

خسارة الزمالك كانت درامية بعد التقدم بهدف عن طريق بيزيرا لكن عاد الحكم ليلغيه ثم يحتسب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة بعد لمسة يد على حسام عبد المجيد.

ويفتقد الزمالك لمجهودات محمود بنتايك في مباراة الإياب بعد طرده نتيجة اشتباكه مع حارس مرمى اتحاد العاصمة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 16 مايو على استاد القاهرة.

وصف المباراة

سدد بانزا كرة ضعيفة من داخل منطقة الـ 6 ياردات بعد عرضية أرضية من الدباغ في الدقيقة السادسة.

وفي الدقيقة 17 منع محمد شحاتة تسديدة قوية من لاعب اتحاد العاصمة.

وفي الدقيقة 24 سدد عدي الدباغ كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن ذهبت بعيدة عن المرمى.

وسدد كاماجاتي لاعب اتحاد العاصمة كرة لكن ذهبت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 37.

وضرب أحمد خالدي رأسية في الدقيقة 43 لكن ذهبت أعلى المرمى.

وفي الشوط الثاني انطلق بانزا في الدقيقة 45 وسدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء تمر قريبة من مرمى اتحاد العاصمة.

وأنقذ محمد إسماعيل كرة رائعة في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 53 راوغ بانزا حارس مرمى اتحاد العاصمة ثم سدد في المرمى لينقذها مدافع الفريق الجزائري ببراعة.

وأحرز الدباغ هدفا ولكن لم يحتسب بسبب خطأ على بانزا في الدقيقة 67.

ودخل بيزيرا في الدقيقة 73 بدلا من آدم كايد، وفي الدقيقة 86 دخل أحمد شريف وأحمد ربيع بدلا من فتوح والدباغ.

وحصل بانزا على بطاقة صفراء في الدقيقة 88.

وأنقذ مهدي سليمان فرصة هدف بعد تصدي رائع في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة 89 كان هناك شك في ركلة جزاء لاتحاد العاصمة على الونش لكن لم تحتسب.

وفي الدقيقة 91 سجل بيزيرا هدفا بعد مراوغة رائعة ثم سدد في المرمى من داخل منطقة الجزاء، لكن بعد مراجعة الفيديو قرر الحكم إلغاء الهدف واحتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد على حسام عبد المجيد.

واعترض بنتايك على الحكم ليحصل على البطاقة الصفراء الأولى، ثم حصل على البطاقة الصفراء الثانية ثم الطرد في الدقيقة 96.

ونفذ خالدي ركلة الجزاء وسجلها في الدقيقة 98.

ولم يتمكن الزمالك من تسجيل الهدف التعادل وانتهى اللقاء.