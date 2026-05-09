دوكو: سعيد من أجل عمر مرموش وهدفه نتيجة لما يفعله

أكد جيريمي دوكو أن هدفه في فوز مانشستر سيتي على برينتفورد جاء بصورة مشابهة لهدفه السابق أمام إيفرتون، مشيرا إلى أنه سعيد من أجل عمر مرموش بعدما سجل الهدف الثالث.

وقال دوكو عبر بي بي سي: "أنا سعيد من أجل عمر مرموش، لقد تدرب بقوة، وهذا نتيجة العمل الذي قام به".

وأضاف "هدفي في برينتفورد يشبه إلى حد ما هدفي أمام إيفرتون".

وأضاف "أردنا تنفيذ الركنية قصيرة، تجاوزت اللاعب الذي يراقبني، ثم بحثت عن تمريرة في العمق، وعادت الكرة إليّ داخل المنطقة، وشعرت أن لدي مساحة للتسديد، فسددت دون تفكير، وأنا سعيد لأنها دخلت المرمى".

وعن أسلوب لعبه قال: "أنا لاعب يعتمد على الغريزة. اليوم الأمور سارت بشكل جيد". وتابع "سجلت بعض الأهداف، ودائما ألعب بهذه الطريقة، لكن الأهداف بدأت تأتي الآن. لم أصبح لاعبا مختلفا".

وأكمل "شعرت بعد الفرصة الأولى أن الظهير حاول إغلاق قدمي اليمنى، لذلك استغللنا المساحة في الجهة اليمنى واختبرنا سرعتي".

وواصل "في لقطة الهدف شعرت أن لدي المساحة للدخول إلى العمق، فحاولت التسديد".

وعن أهمية حصد النقاط قال: "التعادل السلبي أمام فريق مثل هذا أمر صعب، لأنهم خطيرون في الكرات الثابتة، وكنا نعلم أننا بحاجة إلى التسجيل".

وأتم تصريحاته "بعد الهدف أصبحت هناك مساحات أكبر، ثم سجلنا الهدف الثاني، وكنا مرتاحين وسعداء، لأننا نعرف أننا نحتاج إلى الأهداف".

وواصل مانشستر سيتي الضغط على أرسنال في سباق لقب الدوري الإنجليزي، وفاز على برينتفورد بثلاثية دون رد في الجولة 36 من المسابقة.

وسجل عمر مرموش نجم منتخب مصر هدفا في فوز فريقه على برينتفورد.

وجاء هدف مرموش في الوقت بدل الضائع بعدما شارك كبديل في الدقيقة 60 من المباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 74 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.