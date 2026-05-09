دوكو: سعيد من أجل عمر مرموش وهدفه نتيجة لما يفعله

السبت، 09 مايو 2026 - 23:37

كتب : FilGoal

دوكو مع عمر مرموش

أكد جيريمي دوكو أن هدفه في فوز مانشستر سيتي على برينتفورد جاء بصورة مشابهة لهدفه السابق أمام إيفرتون، مشيرا إلى أنه سعيد من أجل عمر مرموش بعدما سجل الهدف الثالث.

جيريمي دوكو

النادي : مانشستر سيتي

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقال دوكو عبر بي بي سي: "أنا سعيد من أجل عمر مرموش، لقد تدرب بقوة، وهذا نتيجة العمل الذي قام به".

وأضاف "هدفي في برينتفورد يشبه إلى حد ما هدفي أمام إيفرتون".

أخبار متعلقة:
جوارديولا: سعيد بوجود لاعب مثل جيرمي دوكو معنا المساهمة رقم 100.. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على تورونتو برباعية مدرب برينتفورد: نستحق الحصول على ركلة جزاء ضد مانشستر سيتي

وأضاف "أردنا تنفيذ الركنية قصيرة، تجاوزت اللاعب الذي يراقبني، ثم بحثت عن تمريرة في العمق، وعادت الكرة إليّ داخل المنطقة، وشعرت أن لدي مساحة للتسديد، فسددت دون تفكير، وأنا سعيد لأنها دخلت المرمى".

وعن أسلوب لعبه قال: "أنا لاعب يعتمد على الغريزة. اليوم الأمور سارت بشكل جيد". وتابع "سجلت بعض الأهداف، ودائما ألعب بهذه الطريقة، لكن الأهداف بدأت تأتي الآن. لم أصبح لاعبا مختلفا".

وأكمل "شعرت بعد الفرصة الأولى أن الظهير حاول إغلاق قدمي اليمنى، لذلك استغللنا المساحة في الجهة اليمنى واختبرنا سرعتي".

وواصل "في لقطة الهدف شعرت أن لدي المساحة للدخول إلى العمق، فحاولت التسديد".

وعن أهمية حصد النقاط قال: "التعادل السلبي أمام فريق مثل هذا أمر صعب، لأنهم خطيرون في الكرات الثابتة، وكنا نعلم أننا بحاجة إلى التسجيل".

وأتم تصريحاته "بعد الهدف أصبحت هناك مساحات أكبر، ثم سجلنا الهدف الثاني، وكنا مرتاحين وسعداء، لأننا نعرف أننا نحتاج إلى الأهداف".

وواصل مانشستر سيتي الضغط على أرسنال في سباق لقب الدوري الإنجليزي، وفاز على برينتفورد بثلاثية دون رد في الجولة 36 من المسابقة.

وسجل عمر مرموش نجم منتخب مصر هدفا في فوز فريقه على برينتفورد.

وجاء هدف مرموش في الوقت بدل الضائع بعدما شارك كبديل في الدقيقة 60 من المباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 74 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

مانشستر سيتي دوكو مرموش
نرشح لكم
هالاند: عدد أهدافي هذا الموسم مقبول.. ولا مباريات سهلة في الدوري الإنجليزي جوارديولا: سعيد بوجود لاعب مثل جيرمي دوكو معنا مدرب برينتفورد: نستحق الحصول على ركلة جزاء ضد مانشستر سيتي بعد صيام 105 أيام.. مرموش يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي مرموش يسجل ومانشستر سيتي يهزم برينتفورد ليواصل الضغط على أرسنال لامينس: نريد أن ننهي الموسم في المركز الثالث فوفانا: أعتقد أن الهدف في ليفربول تم احتسابه لي وليس لـ إنزو برايتون يهزم ولفرهامبتون بثلاثية.. وبورنموث يؤمن المركز السادس أمام فولام
أخر الأخبار
الوداد يشعل صراع اللقب على الدوري المغربي بانتصاره أمام الرجاء 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
الونش: ركلة الجزاء المحتسبة لاتحاد العاصمة جدلية 36 دقيقة | الكرة المصرية
دراوي: حققنا الأهم.. والزمالك يلعب كرة جميلة 45 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر معتمد جمال: لا أعرف لماذا طرد بنتايك واحتساب 8 دقائق وقت بدل ضائع ساعة | الكرة الإفريقية
خالدي: حصلنا على ركلة جزاء في الوقت المناسب أمام الزمالك.. وسنقاتل على اللقب ساعة | الكرة المصرية
نهائي الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام اتحاد العاصمة.. والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
وسط إثارة لا تصدق.. الزمالك يحرم من هدف ويسقط أمام اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
بهدف قاتل.. القادسية يحقق انتصارا مثيرا على الفيحاء بالدوري السعودي 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة
/articles/528834/دوكو-سعيد-من-أجل-عمر-مرموش-وهدفه-نتيجة-لما-يفعله