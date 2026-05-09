مدرب برينتفورد: نستحق الحصول على ركلة جزاء ضد مانشستر سيتي

السبت، 09 مايو 2026 - 23:02

كتب : FilGoal

كيث أندروس - برينتفورد

يرى كيث أندروس مدرب برينتفورد أن فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في مباراة مانشستر سيتي.

وواصل مانشستر سيتي الضغط على أرسنال في سباق لقب الدوري الإنجليزي، وفاز على برينتفورد بثلاثية دون رد في الجولة 36 من المسابقة.

وقال المدرب الأيرلندي عبر سكاي سبورتس: "قرارات التحكيم؟ أنا أول من يقول إن لديهم مهمة صعبة، الأمر صعب مع كل الحالات الجدلية، أعتقد أننا كنا نستحق ركلة جزاء في لقطة كيفن شادي، لذلك كان الأمر محبطا حقا".

وسجل عمر مرموش نجم منتخب مصر هدفا في فوز فريقه على برينتفورد.

وجاء هدف مرموش في الوقت بدل الضائع بعدما شارك كبديل في الدقيقة 60 من المباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 74 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

بينما تجمد رصيد برينتفورد عند النقطة 51 في المركز الثامن.

