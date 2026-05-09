في غياب كوكا.. الاتفاق يفوز على الخليج بخماسية

حقق الاتفاق فوزا عريضا على الخليج في الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الاتفاق على الخليج 5-0 ضمن الجولة 32 من الدوري السعودي.

وغاب المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" عن صفوف الاتفاقق خلال مواجهة الخليج.

وسجل أهداف الاتفاق: موسى ديمبيلي (هدفين) وخالد الغنام، وفينالدوم، وفرانسيسكو كالفو.

وبهذا الانتصار كرر الاتفاق انتصاره التاريخي على اتحاد جدة بخماسية أيضا وهى النتيجة الأكبر في تاريخ "فارس الدهناء" بالدوري السعودي.

بهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده على 49 نقطة في المركز السابع.

بينما توقف رصيد الخليج عند 37 نقطة في المركز 11 بجدول الترتيب.