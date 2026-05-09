كرة سلة – سبورتنج يهزم الأهلي في ثاني مباريات نهائي دوري السيدات

حقق فريق سبورتنج للسيدات الفوز على نطيره الأهلي بنتيجة 72-59 في ثاني مباريات الدور النهائي لدوري سيدات السلة لموسم 2025-2026 في المباراة التي أقيمت على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر.

وتمكن الأهلي من التقدم في الربع الأول بنتيجة 18-14 قبل أن يواصل تقدمه في الربع الثاني الذي انتهي لصالحه بنتيجة 36-31.

واستطاع سبورتنج تعديل النتيجة في الربع الثالث الذي انتهى بنتيجة 50-50 قبل أن ينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 72-59.

وبذلك يتقدم سبورتنج بنتيجة 2-0 في سلسلة الدور النهائي حيث فاز سبورتنج في المواجهة الأولى بنتيجة 84-67.

وتقام المنافسات بنظام Best Of 5، حيث يتوج باللقب الفريق الفائز في 3 مباريات.

ومن المنتظر أن تقام المباراة الثالثة يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

أما المباراة الرابعة «في حال اللجوء لها» فستقام يوم الخميس الموافق 14 مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية فيما تقام المباراة الخامسة «في حال اللجوء لها» يوم السبت الموافق 16 مايو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر.