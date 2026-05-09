قرعة كأس آسيا 2027 - السعودية على رأس مجموعة عربية.. وإيران مع سوريا بالثالثة

السبت، 09 مايو 2026 - 22:13

كتب : محمود حمدي

كأس آسيا

أسفرت قرعة كأس آسيا 2027 عن مجموعة عربية خالصة بالمجموعة الأولى، فيما تتواجد إيران بالمجموعة الثالثة.

وتستضيف السعودية كأس آسيا 2027 خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027 في 3 مدن هي الرياض وجدة والخُبر.

ومن بين 24 منتخباً يتنافسون على اللقب القاري، تم تأكيد مشاركة 23 منتخباً بعد سلسلة طويلة من التصفيات استمرت 3 أعوام.

وسيُحسم المقعد الأخير بين لبنان واليمن، اللذين يلتقيان في الرابع من يونيو 2026 لتحديد المتأهل.

ويلعب منتخب اليمن ضد لبنان لتحديد هوية المنتخب الذي سيتواجد في المجموعة الخامسة رفقة كوريا الجنوبية والإمارات وفيتنام

وجاءت مجموعات كاس آسيا 2027 كالتالي:

المجموعة الأولى: السعودية - الكويت - عمان - فلسطين.

المجموعة الثانية: أوزباكستان - البحرين - كوريا الشمالية - الأردن.

المجموعة الثالثة: إيران - سوريا قيرغيزستان - الصين.

المجموعة الرابعة: أستراليا - طاجيكستان - العراق - سنغافورة.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية - الإمارات - فيتنام - (اليمن - لبنان).

المجموعة السادسة: اليابان - قطر - تايلاند - إندونيسيا.

ويحمل منتخب قطر لقب النسختين الماضيتين من كأس آسيا.

