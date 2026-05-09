قائمة بيراميدز - ماييلي في الهجوم لمواجهة زد في نهائي كأس مصر

السبت، 09 مايو 2026 - 22:12

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز قائمة مباراة زد في إطار نهائي كأس مصر.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي زد في الثامنة والنصف من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إطار نهائي كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - سموحة يخطر بيراميدز رغبته في تفعيل بند شراء ميهوب 4 حكام فيديو.. معروف يدير نهائي كأس مصر 2026 بين بيراميدز وزد خبر في الجول - بيراميدز يستفسر من علي ماهر إمكانية قيادة الفريق في الموسم المقبل "أحد أبناء النادي المخلصين".. سموحة يعلن تعيين مدير رياضي للنادي قبل مواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد حمدي إبراهيم - محمد الشيبي - محمود مرعي.

خط الوسط: مهند لاشين - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - أحمد توفيق - باسكال فيري - وليد الكرتي - أحمد عاطف "قطة" - محمود "زلاكة".

خط الهجوم: يوسف "أوباما" - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

وحصل بيراميدز بطولة واحدة لكأس مصر عام 2023\2024، ويبحث نادي زد عن تحقيق بطولته الأولى في كأس مصر.

بيراميدز زد كأس مصر
نرشح لكم
وسط إثارة لا تصدق.. الزمالك يحرم من هدف ويسقط أمام اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك الأهلي يعلن موعد عودة توروب بعد سفره لظروف أسرية تشكيل اتحاد العاصمة - خالدي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وثلاثي أجنبي أساسي تشكيل الزمالك – محمد شحاتة أساسي ضد اتحاد العاصمة.. وبيزيرا بديل مصدر مقرب من مصطفى محمد لـ في الجول: لديه عروض تركية وخليجية.. ولا يفكر في العودة 4 حكام فيديو.. معروف يدير نهائي كأس مصر 2026 بين بيراميدز وزد انتظام بيزيرا في تدريبات الزمالك استعدادا لمباراة اتحاد العاصمة
أخر الأخبار
وسط إثارة لا تصدق.. الزمالك يحرم من هدف ويسقط أمام اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية 8 دقيقة | الكرة المصرية
بهدف قاتل.. القادسية يحقق انتصارا مثيرا على الفيحاء بالدوري السعودي 24 دقيقة | سعودي في الجول
هالاند: عدد أهدافي هذا الموسم مقبول.. ولا مباريات سهلة في الدوري الإنجليزي 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوكو: سعيد من أجل عمر مرموش وهدفه نتيجة لما يفعله 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: سعيد بوجود لاعب مثل جيرمي دوكو معنا 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المساهمة رقم 100.. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على تورونتو برباعية ساعة | أمريكا
مدرب برينتفورد: نستحق الحصول على ركلة جزاء ضد مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
في غياب كوكا.. الاتفاق يفوز على الخليج بخماسية ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة
/articles/528825/قائمة-بيراميدز-ماييلي-في-الهجوم-لمواجهة-زد-في-نهائي-كأس-مصر