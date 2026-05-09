مرموش يسجل ومانشستر سيتي يهزم برينتفورد ليواصل الضغط على أرسنال

واصل مانشستر سيتي الضغط على أرسنال في سباق لقب الدوري الإنجليزي، وفاز على برينتفورد بثلاثية دون رد في الجولة 36 من المسابقة.

وسجل عمر مرموش نجم منتخب مصر هدفا في فوز فريقه على برينتفورد.

وجاء هدف مرموش في الوقت بدل الضائع بعدما شارك كبديل في الدقيقة 60 من المباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 74 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

بينما تجمد رصيد برينتفورد عند النقطة 51 في المركز الثامن.

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 60 بتسديدة رائعة من جيرمي دوكو.

وأضاف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 75 بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

قبل أن يسجل عمر مرموش الهدف الثالث في الدقيقة 90+2 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من هالاند.

لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد.