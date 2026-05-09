مرموش يسجل ومانشستر سيتي يهزم برينتفورد ليواصل الضغط على أرسنال

السبت، 09 مايو 2026 - 21:29

كتب : FilGoal

عمر مرموش مع هالاند

واصل مانشستر سيتي الضغط على أرسنال في سباق لقب الدوري الإنجليزي، وفاز على برينتفورد بثلاثية دون رد في الجولة 36 من المسابقة.

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وسجل عمر مرموش نجم منتخب مصر هدفا في فوز فريقه على برينتفورد.

وجاء هدف مرموش في الوقت بدل الضائع بعدما شارك كبديل في الدقيقة 60 من المباراة.

أخبار متعلقة:
ماركا: التوتر يزداد بين إدارتي برشلونة وريال مدريد قبل الكلاسيكو ساسي سجل وصنع.. الغرافة بطلا لكأس أمير قطر برباعية في السد 18 مباراة بلا انتصار.. إسبانيول يسقط أمام إشبيلية في الثواني الأخيرة

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 74 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

بينما تجمد رصيد برينتفورد عند النقطة 51 في المركز الثامن.

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 60 بتسديدة رائعة من جيرمي دوكو.

وأضاف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 75 بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

قبل أن يسجل عمر مرموش الهدف الثالث في الدقيقة 90+2 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من هالاند.

لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد.

عمر مرموش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
بعد صيام 105 يوما.. مرموش يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي لامينس: نريد أن ننهي الموسم في المركز الثالث فوفانا: أعتقد أن الهدف في ليفربول تم احتسابه لي وليس لـ إنزو برايتون يهزم ولفرهامبتون بثلاثية.. وبورنموث يؤمن المركز السادس أمام فولام كاريك: نتيجة مباراة سندرلاند إيجابية.. ولم نتوقع لقاء مثالي انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (3)-(0) برينتفورد.. فوز السماوي مدرب تشيلسي المؤقت: التعادل مع ليفربول نقطة جيدة لنا سلسلة الانتصارات تتوقف.. سندرلاند يتعادل مع مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
في غياب كوكا.. الاتفاق يفوز على الخليج بخماسية 4 دقيقة | سعودي في الجول
كرة سلة – سبورتنج يهزم الأهلي في ثاني مباريات نهائي دوري السيدات 16 دقيقة | كرة سلة
بعد صيام 105 يوما.. مرموش يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قرعة كأس آسيا 2027 - السعودية على رأس مجموعة عربية.. وإيران مع سوريا بالثالثة 43 دقيقة | آسيا
كرة سلة – تحذير وغرامات.. الكشف عن عقوبات مواجهة الاتحاد السكندري والأهلي 44 دقيقة | كرة سلة
قائمة بيراميدز - ماييلي في الهجوم لمواجهة زد في نهائي كأس مصر 44 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (0)-(0) الزمالك.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
مرموش يسجل ومانشستر سيتي يهزم برينتفورد ليواصل الضغط على أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 3 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528823/مرموش-يسجل-ومانشستر-سيتي-يهزم-برينتفورد-ليواصل-الضغط-على-أرسنال