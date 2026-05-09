تشكيل الزمالك – محمد شحاتة أساسي ضد اتحاد العاصمة.. وبيزيرا بديل

يقود محمد شحاتة وسط الزمالك في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

ويواجه الزمالك منافسه اتحاد العاصمة في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية بعد قليل على استاد 5 يوليو.

ويجلس جوان بيزيرا على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد - آدم كايد.

خط الهجوم : محمود بنتايك – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد والسيد أسامة ومحمد إبراهيم وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد ربيع وجوان بيزيرا وأحمد شريف وسيف الجزيري وناصر منسي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة.