منتخب مصر للناشئين يواصل تحضيراته لكأس إفريقيا بالمغرب

السبت، 09 مايو 2026 - 20:43

كتب : FilGoal

منتخب الناشئين تحت 17 عاما

واصل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما تدريباته في مدينة سلا بالمغرب، استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب كأس إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للناشئين.

ويفتتح منتخب مصر تحت 17 عاما مشواره في البطولة بمواجهة إثيوبيا، يوم 13 مايو المقبل.

وقرر حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا تكثيف الجرعة التدريبية، بعد خوض تدريبات خفيفة أمس الجمعة، عقب الوصول للأراضي المغربية.

و ضمت قائمة المنتخب، المشارك في البطولة كلاً من:

حراسة المرمى: مالك عمرو عبدالخالق ( الزمالك ) - محمد عبيد عاطف (الأهلي ) - عبدالعزيز محمود عبدالعزيز ( فاركو ).

خط الدفاع: محمد السيد محمد ( الأهلي ) - عادل علاء محمد ( غزل المحلة ) - آدم يوسف ( الأهلي ) - عبدالله عمرو محمد ( إنبي )- ياسين تامر أبوالقاسم ( المقاولون العرب ) - أمير حسن ( أوتريخت الهولندي ) - عمر فودة ( النصر الإماراتي) - سيف المهدي ( الأهلي ).

خط الوسط : محمد نور (سوكال ريد ليفربول الأمريكي ) - سيف كريم ( الأهلي ) - عمر عبدالرحيم ( الأهلي )

براء محمود جلال ( زد) - أحمد صفوت ( الزمالك ) - أحمد بشير السيد ( سيراميكا كليوباترا ) - دانيال تامر وهبي ( زد )

محمد جمال محمد ( إنبي ) - زياد سعودي بكر ( بيراميدز ) - يحيى رياض( الأهلي ) - يوسف عثمان ( زد ).

خط الهجوم : عبدالعزيز خالد شعبان ( الأهلي ) - خالد مختار ( زد ) - أدهم حسيب ( الزمالك ) - أمير أبوالعز ( مونزا الإيطالي ).

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات: إثيوبيا والمغرب وتونس.

