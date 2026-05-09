لامينس: نريد أن ننهي الموسم في المركز الثالث

كشف سام لامينس حارس مرمى مانشستر يونايتد عن هدف فريقه بإنهاء الموسم في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتعادل مانشستر يونايتد مع سندرلاند بدون أهداف في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وقال الحارس البلجيكي للصحفيين: "كنا نعلم أن ستكون مباراة صعبة، لم نكن في أفضل حالاتنا فنيا، لكن الأمر الأهم هو عدم استقبال أهداف".

وأضاف "نريد أن ننهي الموسم في أعلى مركز ممكن وبأكبر عدد من النقاط، لكن سندرلاند فريق جيد ويعمل بشكل جماعي".

وأتم "ضمنا التأهل لدوري أبطال أوروبا، لكن الموسم لم ينته بعد، نريد أن ننهي الموسم في المركز الثالث".

ووصل سندرلاند للتعثر الرابع على التوالي بواقع تعادلين وهزيمتين.

فيما توقفت سلسلة انتصارات مانشستر يونايتد بهذا التعادل، حيث حقق يونايتد الانتصار في أخر 4 مباريات.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 65 في المركز الثالث، ووصل رصيد سندرلاند عند النقطة 48 في المركز 12.