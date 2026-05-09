لامينس: نريد أن ننهي الموسم في المركز الثالث

السبت، 09 مايو 2026 - 19:54

كتب : FilGoal

سيني لامينس - مانشستر يونايتد

كشف سام لامينس حارس مرمى مانشستر يونايتد عن هدف فريقه بإنهاء الموسم في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتعادل مانشستر يونايتد مع سندرلاند بدون أهداف في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وقال الحارس البلجيكي للصحفيين: "كنا نعلم أن ستكون مباراة صعبة، لم نكن في أفضل حالاتنا فنيا، لكن الأمر الأهم هو عدم استقبال أهداف".

أخبار متعلقة:
سلسلة الانتصارات تتوقف.. سندرلاند يتعادل مع مانشستر يونايتد كاريك: نتيجة مباراة سندرلاند إيجابية.. ولم نتوقع لقاء مثالي كاريك: برونو سعيد وفي أفضل حالاته على الإطلاق مع مانشستر يونايتد الأولى منذ 16 عام.. برونو يفوز بجائزة غائبة عن مانشستر يونايتد

وأضاف "نريد أن ننهي الموسم في أعلى مركز ممكن وبأكبر عدد من النقاط، لكن سندرلاند فريق جيد ويعمل بشكل جماعي".

وأتم "ضمنا التأهل لدوري أبطال أوروبا، لكن الموسم لم ينته بعد، نريد أن ننهي الموسم في المركز الثالث".

ووصل سندرلاند للتعثر الرابع على التوالي بواقع تعادلين وهزيمتين.

فيما توقفت سلسلة انتصارات مانشستر يونايتد بهذا التعادل، حيث حقق يونايتد الانتصار في أخر 4 مباريات.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 65 في المركز الثالث، ووصل رصيد سندرلاند عند النقطة 48 في المركز 12.

سام لامينس مانشستر يونايتد سندرلاند الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مرموش يسجل ومانشستر سيتي يهزم برينتفورد ويواصل الضغط على أرسنال ماركا: التوتر يزداد بين إدارتي برشلونة وريال مدريد قبل الكلاسيكو 18 مباراة بلا انتصار.. إسبانيول يسقط أمام إشبيلية في الثواني الأخيرة فوفانا: أعتقد أن الهدف في ليفربول تم احتسابه لي وليس لـ إنزو برايتون يهزم ولفرهامبتون بثلاثية.. وبورنموث يؤمن المركز السادس أمام فولام كاريك: نتيجة مباراة سندرلاند إيجابية.. ولم نتوقع لقاء مثالي انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (3)-(0) برينتفورد.. فوز السماوي أليجري: هدفي هو البقاء في ميلان لأطول فترة
أخر الأخبار
مرموش يسجل ومانشستر سيتي يهزم برينتفورد ويواصل الضغط على أرسنال 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يعلن موعد عودة توروب بعد سفره لظروف أسرية 8 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل اتحاد العاصمة - خالدي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وثلاثي أجنبي أساسي 19 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك – محمد شحاتة أساسي ضد اتحاد العاصمة.. وبيزيرا بديل 37 دقيقة | الكرة المصرية
ماركا: التوتر يزداد بين إدارتي برشلونة وريال مدريد قبل الكلاسيكو 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر للناشئين يواصل تحضيراته لكأس إفريقيا بالمغرب 48 دقيقة | منتخب مصر
ساسي سجل وصنع.. الغرافة بطلا لكأس أمير قطر برباعية في السد ساعة | الوطن العربي
18 مباراة بلا انتصار.. إسبانيول يسقط أمام إشبيلية في الثواني الأخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 3 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528815/لامينس-نريد-أن-ننهي-الموسم-في-المركز-الثالث