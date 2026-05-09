برايتون يهزم ولفرهامبتون بثلاثية.. وبورنموث يؤمن المركز السادس أمام فولام

السبت، 09 مايو 2026 - 19:40

كتب : FilGoal

تشيلسي ضد برايتون

فاز برايتون على ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية دون رد في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وواصل برايتون تقدمه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليصل إلى المركز السابع برصيد 35 نقطة.

بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون الذي هبط من الدوري الإنجليزي عند النقطة 18 في المركز الأخير.

ويؤهل المركز السابع في الدوري الإنجليزي إلى تصفيات بطولة الدوري الأوروبي.

كما فاز بورنموث بعشرة لاعبين على فولام بهدف دون رد.

ورفع بورنموث رصيده إلى النقطة 55 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد فولام عند النقطة 48 في المركز الـ11.

ويؤهل المركز السادس في الدوري الإنجليزي بشكل مباشر إلى بطولة الدوري الأوروبي.

