برايتون يهزم ولفرهامبتون بثلاثية.. وبورنموث يؤمن المركز السادس أمام فولام
السبت، 09 مايو 2026 - 19:40
كتب : FilGoal
فاز برايتون على ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية دون رد في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.
وواصل برايتون تقدمه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليصل إلى المركز السابع برصيد 35 نقطة.
بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون الذي هبط من الدوري الإنجليزي عند النقطة 18 في المركز الأخير.
ويؤهل المركز السابع في الدوري الإنجليزي إلى تصفيات بطولة الدوري الأوروبي.
كما فاز بورنموث بعشرة لاعبين على فولام بهدف دون رد.
ورفع بورنموث رصيده إلى النقطة 55 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد فولام عند النقطة 48 في المركز الـ11.
ويؤهل المركز السادس في الدوري الإنجليزي بشكل مباشر إلى بطولة الدوري الأوروبي.
نرشح لكم
مرموش يسجل ومانشستر سيتي يهزم برينتفورد ويواصل الضغط على أرسنال لامينس: نريد أن ننهي الموسم في المركز الثالث فوفانا: أعتقد أن الهدف في ليفربول تم احتسابه لي وليس لـ إنزو كاريك: نتيجة مباراة سندرلاند إيجابية.. ولم نتوقع لقاء مثالي انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (3)-(0) برينتفورد.. فوز السماوي مدرب تشيلسي المؤقت: التعادل مع ليفربول نقطة جيدة لنا سلسلة الانتصارات تتوقف.. سندرلاند يتعادل مع مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر سيتي – مرموش على مقاعد البدلاء أمام برينتفورد