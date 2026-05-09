مدرب تشيلسي المؤقت: التعادل مع ليفربول نقطة جيدة لنا

السبت، 09 مايو 2026 - 19:04

كتب : FilGoal

كالوم ماكفارلين - مدرب تشيلسي المؤقت

أبدى كالوم ماكفارلين المدير الفني المؤقت لتشيلسي رضاه عن تعادل فريقه مع ليفربول، مؤكدا أن فريقه قدم أداء جيدا في مباراة كان يمكن أن تذهب لأي طرف.

وتعادل تشيلسي مع ليفربول بهدف لكل فريق في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وقال ماكفارلين في تصريحات عبر بي بي سي: "إنها نقطة جيدة وأداء جيد في مباراة كان يمكن أن تسير في أي اتجاه".

وأضاف "كان من المخيب أن نستقبل هدفا مبكرا للغاية، وهو أمر سنراجعه".

وتابع "لكنني كنت سعيدا برد الفعل، أعتقد أن الاستجابة كانت رائعة، وكنت أعلم أن بإمكاننا القيام بذلك".

وأكمل "قدمنا بعض اللمحات الجيدة للغاية، وأنهينا الشوط الأول بصورة ممتازة. بشكل عام كان المجهود والالتزام والركض والرغبة جيدين".

وعن الخسارة السابقة أمام نوتنجهام فورست قال: "مباراة الإثنين الماضي كانت مخيبة، راجعنا ما حدث وتحدثنا عن رد الفعل الذي نريده، وأشعر أننا حصلنا عليه، ويمكن البناء على ذلك".

وأشاد المدرب بأداء ليفي كولويل قائلا: "ليفي كان أفضل لاعب في الملعب. كان قائدا. وكانت هذه أول 90 دقيقة له منذ فترة طويلة".

ويعاني تشيلسي دفاعيا هذا الموسم، بعدما استقبل أهدافا في آخر 14 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي، وهي أطول سلسلة للفريق دون شباك نظيفة في موسم واحد منذ عام 1979.

كما استقبل البلوز 9 أهداف خلال أول 10 دقائق من مباريات الدوري هذا الموسم، وهو ثاني أعلى رقم بعد بيرنلي، والأسوأ لتشيلسي في موسم واحد بالبريميرليج.

