إنزاجي ينتظر مصير ثيو هيرنانديز في دربي الهلال والنصر

السبت، 09 مايو 2026 - 19:04

كتب : FilGoal

ينتظر الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال السعودي مصير الفرنسي ثيو هيرنانديز من المشاركة في مباراة الدربي ضد النصر.

ويلعب الهلال أمام النصر يوم الثلاثاء المقبل في قمة مرتقبة بالدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن ثيو هيرنانديز سيخضع لفحص طبي يوم الأحد للاطمئنان على الإصابة التي تعرض خلال مواجهة الخلود بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتوج الهلال بلقب كأس ملك السعودية بالفوز على الخلود 2-1.

وسجل ناصر الدوسري وثيو هيرنانديز هدفي الهلال، فيما أحرز راميرو إنريكي هدف الخلود الوحيد.

وينتظر إنزاجي جاهزية هيرنانديز لمباراة الهلال بعدما تعرض للغصابة وغادر مباراة الخلود في الدقيقة 83.

ويلعب النصر ضد الهلال يوم الثلاثاء المقبل في مباراة قد تشهد تتويج رونالدو بلقب الدوري السعودي حال الفوز على الغريم التقليدي.

ويتصدر النصر الترتيب برصيد 82 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

