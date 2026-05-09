تشكيل مانشستر سيتي – مرموش على مقاعد البدلاء أمام برينتفورد

يجلس عمر مرموش لاعب منتخب مصر على مقاعد بدلاء فريقه مانشستر سيتي أمام برينتفورد.

ويلعب مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: دوناروما

الدفاع: ماتيوس نونيز – مارك جيهي – ناثان أكي – أوريلي

الوسط: تيجاني ريندرز – بيرناردو سيلفا – أنطوان سيمينيو

الهجوم: ريان شرقي – إيرلينج هالاند – جيرمي دوكو

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

ويأتي برينتفورد في المركز السابع برصيد 51 نقطة.