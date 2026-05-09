بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يخسر من تينيريفي في ذهاب ربع نهائي كأس الأبطال

خسر فريق برشلونة للشباب أمام تينيريفي بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي كأس الأبطال.

وشارك حمزة عبد الكريم مع برشلونة لمدة 70 دقيقة في المباراة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الخميس المقبل على ملعب يوهان كرويف.

وفي حالة تأهل برشلونة لنصف النهائي سيلعب ضد الفائز من يو دي لاس بالماس وسيلتا.

وانضم حمزة عبد الكريم لشباب برشلونة في شهر يناير الماضي قادما من الأهلي.

وسجل عبد الكريم 3 أهداف "هاتريك" بالرأس في الفوز الكاسح لبرشلونة بنتيجة 9-0 أمام مونت كارلو، ليفتح الطريق لفريقه للتتويج بلقب دوري الشباب، وذلك في المباراة الماضية.