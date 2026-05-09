سلوت: تبديل نجوموها للإصابة.. وصافرات الجماهير طبيعية لهذا السبب

كشف أرني سلوت مدرب ليفربول عن سبب استبدال ريو نجوموها بعدما أطلق جماهير الريدز صافرات الاستهجان على المدرب لهذا التبديل.

وتعادل ليفربول مع تشيلسي 1-1 في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورت" عن سبب التبديل: "لا أعتقد أن الأمر كان من بعض الجماهير فقط، بل كان هناك الكثير ممن لم يتفقوا مع التبديل، وهذا أمر مفهوم تماما".

وواصل "كان يعاني من مشاكل عضلية، وعندما سألته قال إنه غير متأكد من قدرته على الاستمرار، كنت أعلم أن رد الفعل سيكون هكذا لأنه لاعب رائع للغاية".

وأتم "في كثير من الأحيان في كرة القدم، الناس لا يعرفون كل التفاصيل أنا المدرب وعلي اتخاذ القرارات، وعندما يعرف الناس السبب، يصبح الأمر أكثر منطقية".

وأتم تصريحاته عن صافرات الاستهجان مع نهاية المباراة وقال: "هذا على الأرجح له علاقة بعدم فوزنا، من الطبيعي تماما أن يشعر الناس بالإحباط عندما لا يفوز ليفربول".

تقدم ليفربول بهدف ريان جرافنبيرخ، وأدرك إنزو فيرنانديز التعادل لتشيلسي.

وتوقفت سلسلة هزائم تشيلسي المتتالية في الدوري الإنجليزي عند 6 مباريات، فمنذ الفوز على أستون فيلا في مارس الماضي تعرض البلوز لـ 6 هزائم محليا و8 بشكل عام في آخر 10 مباريات.

وتعد تلك المباراة رقم 200 بين تشيلسي وليفربول تاريخيا، انتهت 87 بفوز الريدز و67 بفوز البلوز، وبات هذا التعادل الـ 46 بينهما.

وتواجد صلاح في الملعب حاضرا لمؤازرة فريقه قبل لقاء اليوم في ظل غيابه بسبب الإصابة.

التعادل رفع رصيد ليفربول لـ 59 نقطة في المركز الرابع، فيما ظل تشيلسي تاسعا برصيد 49 نقطة.