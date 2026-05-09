سلوت: تبديل نجوموها للإصابة.. وصافرات الجماهير طبيعية لهذا السبب

السبت، 09 مايو 2026 - 17:47

كتب : FilGoal

أرني سلوت

كشف أرني سلوت مدرب ليفربول عن سبب استبدال ريو نجوموها بعدما أطلق جماهير الريدز صافرات الاستهجان على المدرب لهذا التبديل.

وتعادل ليفربول مع تشيلسي 1-1 في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورت" عن سبب التبديل: "لا أعتقد أن الأمر كان من بعض الجماهير فقط، بل كان هناك الكثير ممن لم يتفقوا مع التبديل، وهذا أمر مفهوم تماما".

أخبار متعلقة:
سلوت يرد على صلاح: انخفاض المعايير؟ أتفق معه ولست قلقا.. لكنها ليست مهمة في صالة الألعاب الرياضية مؤتمر سلوت: صلاح اقترب جدا من المشاركة في التدريب.. وانتقالات الصيف لن تكون جذرية سلوت: التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في المباريات الكبيرة سلوت يوضح سبب غياب إيزاك أمام مانشستر يونايتد

وواصل "كان يعاني من مشاكل عضلية، وعندما سألته قال إنه غير متأكد من قدرته على الاستمرار، كنت أعلم أن رد الفعل سيكون هكذا لأنه لاعب رائع للغاية".

وأتم "في كثير من الأحيان في كرة القدم، الناس لا يعرفون كل التفاصيل أنا المدرب وعلي اتخاذ القرارات، وعندما يعرف الناس السبب، يصبح الأمر أكثر منطقية".

وأتم تصريحاته عن صافرات الاستهجان مع نهاية المباراة وقال: "هذا على الأرجح له علاقة بعدم فوزنا، من الطبيعي تماما أن يشعر الناس بالإحباط عندما لا يفوز ليفربول".

تقدم ليفربول بهدف ريان جرافنبيرخ، وأدرك إنزو فيرنانديز التعادل لتشيلسي.

وتوقفت سلسلة هزائم تشيلسي المتتالية في الدوري الإنجليزي عند 6 مباريات، فمنذ الفوز على أستون فيلا في مارس الماضي تعرض البلوز لـ 6 هزائم محليا و8 بشكل عام في آخر 10 مباريات.

وتعد تلك المباراة رقم 200 بين تشيلسي وليفربول تاريخيا، انتهت 87 بفوز الريدز و67 بفوز البلوز، وبات هذا التعادل الـ 46 بينهما.

وتواجد صلاح في الملعب حاضرا لمؤازرة فريقه قبل لقاء اليوم في ظل غيابه بسبب الإصابة.

التعادل رفع رصيد ليفربول لـ 59 نقطة في المركز الرابع، فيما ظل تشيلسي تاسعا برصيد 49 نقطة.

أرني سلوت ريو نجوموها الدوري الإنجليزي ليفربول
نرشح لكم
كاريك: نتيجة مباراة سندرلاند إيجابية.. ولم نتوقع لقاء مثالي مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) برينتفورد... انطلاق المباراة مدرب تشيلسي المؤقت: التعادل مع ليفربول نقطة جيدة لنا سلسلة الانتصارات تتوقف.. سندرلاند يتعادل مع مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر سيتي – مرموش على مقاعد البدلاء أمام برينتفورد جرافينبيرخ: نحتاج دعم الجماهير.. وافتقدنا الحسم أمام المرمى انتهت الدوري الإنجليزي - سندرلاند(0)-(0) مانشستر يونايتد.. نقطة لكل فريق تعادل في الـ 200.. تشيلسي يوقف هزائمه بتعادل في ملعب ليفربول
أخر الأخبار
كاريك: نتيجة مباراة سندرلاند إيجابية.. ولم نتوقع لقاء مثالي 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) برينتفورد... انطلاق المباراة 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – الثلاثية المحلية.. الأهلي بطلا للدوري المصري للسيدات للمرة الرابعة على التوالي 14 دقيقة | كرة يد
أليجري: هدفي هو البقاء في ميلان لأطول فترة 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب تشيلسي المؤقت: التعادل مع ليفربول نقطة جيدة لنا 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنزاجي ينتظر مصير ثيو هيرنانديز في دربي الهلال والنصر 30 دقيقة | سعودي في الجول
سلسلة الانتصارات تتوقف.. سندرلاند يتعادل مع مانشستر يونايتد 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - سموحة يخطر بيراميدز رغبته في تفعيل بند شراء ميهوب 50 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 3 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528799/سلوت-تبديل-نجوموها-للإصابة-وصافرات-الجماهير-طبيعية-لهذا-السبب