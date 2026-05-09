مصدر مقرب من مصطفى محمد لـ في الجول: لديه عروض تركية وخليجية.. ولا يفكر في العودة

السبت، 09 مايو 2026 - 17:21

كتب : عمرو نبيل

كشف مصدر مقرب من مصطفى محمد عن إمكانية عودة اللاعب للدوري المصري بعد هبوط نانت الفرنسي.

وهبط فريق نانت إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي بعد الخسارة من لانس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وقال مصدر مقرب من المهاجم الدولي لـFilGoal.com :"مصطفى محمد لا يفكر في العودة إلى الدوري المصري بعد هبوط نانت إلى الدرجة الثانية".

وأضاف "اللاعب لديه رغبة في البقاء بأوروبا، وهناك أندية تركية قدمت عروضا لضمه، كما يمتلك عروضا خليجية".

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في المباراة منذ الدقيقة 82 عندما دخل بديلا لكبيني جاناجو.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يهبط فيها نانت منذ موسم 2008-2009.

وكان لنانت الفرصة في إمكانية احتلال المركز الـ 16 الذي يحتله أوكسير ويلعب مباراة فاصلة لتجنب الهبوط مع ثالث ترتيب دوري الدرجة الثانية، لكنه أهدر كل الفرص.

ويلعب مصطفى محمد في نانت منذ صيف 2023 قادما من جالاتاسراي التركي.

ولعب مهاجم الزمالك السابق مع نانت 136 مباراة، وسجل 29 هدفا وصنع 8.

