منافس مصر - إيران تعلن مشاركتها "بالتأكيد" في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أنه "سيشارك بالتأكيد في كأس العالم 2026".

وحامت الشكوك حول مشاركة إيران في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل، بسبب حربها مع أمريكا.

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة التي تضم مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن الاتحاد المحلي: "سنشارك بالتأكيد في كأس العالم 2026، ولكن يجب على الدولة المضيفة أن تأخذ مخاوفنا في الاعتبار".

و"يواصل منتخب إيران استعداداته المكثفة في المركز الوطني تحت إشراف طاقم فني ذي خبرة، وذلك قبل نحو شهر من انطلاق كأس العالم 2026"، حسبما جاء في تقرير الوكالة.

وشدد الاتحاد الإيراني على أن "إيران ثابتة ولا يمكن لأي ضغوط خارجية منعها، مع تأكيده على ضرورة مراعاة الدولة المضيفة للمخاوف الإيرانية".

وأضاف الاتحاد أن إيران ستشارك في البطولة متمسكة بمعتقداتها وثقافتها، مشيرا إلى أن الوفد الإيراني أظهر في كندا حزما كبيرا في هذا الشأن.

وأتم الاتحاد الإيراني "المعركة الحقيقية هي داخل ملعب كرة القدم، محذرا المضيف من محاولة نقل الصراع إلى ساحات أخرى، ومذكرا بتجارب الشعب الإيراني في مواجهة التحديات".

وسبق أن أوضح مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم أنه سيجتمع بـ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي خلال 3 أو 4 أيام، من أجل الحصول على ضمانات احترام بلاده خلال المشاركة في كأس العالم 2026.

وقال تاج في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "سأنقل توقعاتنا إلى إنفانتينو والاتحاد الدولي الكرة القدم، وسنشارك في المونديال إذا تمكنوا من تلبية مطالبنا".

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أكد مجددا أن منتخب إيران سيشارك في كأس العالم 2026 رغم الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة.

وقال إنفانتينو في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس قبل أيام: "المنتخب الإيراني سيشارك في كأس العالم بالتأكيد، نأمل أنه بحلول ذلك الوقت، بالطبع، أن يكون الوضع سلميا".

ومن المقرر أن تلعب إيران مباراتين في دور المجموعات في ولاية كاليفورنيا، ومباراة واحدة في سياتل والتي ستكون ضد مصر.

وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو وينتهي 19 يوليو.