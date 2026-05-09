تعادل في الـ 200.. تشيلسي يوقف هزائمه بتعادل في ملعب ليفربول

أوقف تشيلسي سلسلة هزائمه وفرض التعادل على ليفربول في ملعب أنفيلد خلال افتتاح الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

تقدم ليفربول بهدف ريان جرافنبيرخ، وأدرك إنزو فيرنانديز التعادل لتشيلسي.

وتوقفت سلسلة هزائم تشيلسي المتتالية في الدوري الإنجليزي عند 6 مباريات، فمنذ الفوز على أستون فيلا في مارس الماضي تعرض البلوز لـ 6 هزائم محليا و8 بشكل عام في آخر 10 مباريات.

وتعد تلك المباراة رقم 200 بين تشيلسي وليفربول تاريخيا، انتهت 87 بفوز الريدز و67 بفوز البلوز، وبات هذا التعادل الـ 46 بينهما.

وتواجد صلاح في الملعب حاضرا لمؤازرة فريقه قبل لقاء اليوم في ظل غيابه بسبب الإصابة.

تواجد محمد صلاح في المدرجات لدعم فريقه أمام تشيلسي

التعادل رفع رصيد ليفربول لـ 59 نقطة في المركز الرابع، فيما ظل تشيلسي تاسعا برصيد 49 نقطة.

التشكيل

عاد جورجي مامارداشيفلي لحراسة مرمى ليفربول بعد غياب في آخر 3 مباريات بسبب الإصابة.

فيما بدأ ليفي كولويل أول مباراة له أساسيا هذا الموسم بعدما تعافى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وصف المباراة

تقدم ليفربول بهدف مبكر في الدقيقة 6 عن طريق ريان جرافنبيرخ بتصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء بعد عرضية ريو نجوهما.

ثم علت رأسية فيرجيل فان دايك في الدقيقة 11، لتكون آخر محاولة هجومية للريدز على مرمى ضيوفهم في أول شوط.

استحوذ تشيلسي على الكرة وبدأ الخروج أكثر بحثا عن فرصة لتعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 28 مرت تصويبة مارك كوكوريا بجوار القائم الأيسر للحارس جورجي مامادارشيفلي.

وفي الدقيقة 35 أدرك إنزو فيرنانديز التعادل من ركلة حرة مباشرة مرت من أمام الجميع وتهادت في شباك أصحاب الأرض.

ومنع الحارس الجورجي فريقه ليفربول من الخروج متأخرا في النتيجة في الشوط الأول بالتصدي لفرصة محققة من إنزو فيرنانديز.

شوط أول انتهى على وقع التعادل بين الفريقين.

وسرعان ما باغت كول بالمر لاعبو ليفربول في الشوط الثاني بالهدف الثاني للبلوز لكن الحكم ألغى هدفه بداعي التسلل على مطالعة تقنية الفيديو في الدقيقة 50.

عاد ليفربول للهجوم من جديد، وبعد 8 دقائق سجل كورتيس جونز هدفا للريدز ألغي بداعي التسلل مباشرة من الحكم المساعد.

وتألق فيليب يورجنسن في التصدي لفرصة محققة من دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 59 وظل التعادل مستمرا.

ومنع القائم الأيسر في الدقيقة 71 تصويبة قوية من سوبوسلاي ليتواصل التعادل.

ثم مرت مجددا رأسية فان دايك في الدقيقة 82 أعلى العارضة.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 90 بداعي وجود ركلة جزاء محتملة لصالح تشيلسي وبعد انتظار استمر اللعب دون أي جديد.