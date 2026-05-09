تعادل في الـ 200.. تشيلسي يوقف هزائمه بتعادل في ملعب ليفربول

السبت، 09 مايو 2026 - 16:31

كتب : إسلام أحمد

كورتيس جونز - مارك كوكوريا - تشيلسي - ليفربول

أوقف تشيلسي سلسلة هزائمه وفرض التعادل على ليفربول في ملعب أنفيلد خلال افتتاح الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

تقدم ليفربول بهدف ريان جرافنبيرخ، وأدرك إنزو فيرنانديز التعادل لتشيلسي.

وتوقفت سلسلة هزائم تشيلسي المتتالية في الدوري الإنجليزي عند 6 مباريات، فمنذ الفوز على أستون فيلا في مارس الماضي تعرض البلوز لـ 6 هزائم محليا و8 بشكل عام في آخر 10 مباريات.

أخبار متعلقة:
التشكيل - مامارداشيفلي يعود لحراسة مرمى ليفربول.. وكولويل أساسي لأول مرة مع تشيلسي مصدر مقرب من أليسون يكشف لـ في الجول حقيقة رحيله عن ليفربول صلاح: تعرضت لضغط هائل في ظهوري الأول.. ولم أفهم هتاف جماهير ليفربول ذا أثليتك: ليفربول يثق في بقاء مديره الرياضي رغم رغبة الهلال

وتعد تلك المباراة رقم 200 بين تشيلسي وليفربول تاريخيا، انتهت 87 بفوز الريدز و67 بفوز البلوز، وبات هذا التعادل الـ 46 بينهما.

وتواجد صلاح في الملعب حاضرا لمؤازرة فريقه قبل لقاء اليوم في ظل غيابه بسبب الإصابة.

التعادل رفع رصيد ليفربول لـ 59 نقطة في المركز الرابع، فيما ظل تشيلسي تاسعا برصيد 49 نقطة.

التشكيل

عاد جورجي مامارداشيفلي لحراسة مرمى ليفربول بعد غياب في آخر 3 مباريات بسبب الإصابة.

فيما بدأ ليفي كولويل أول مباراة له أساسيا هذا الموسم بعدما تعافى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

May be an image of ‎text that says '‎Gome SeriThe FilGoal .com Premier League تشكيل الفريقين CHELSEA ® S GLUB FOOTBALL X تشيلسي O1 الدوري الاتجليزى الحوي5 حراسة المرمي يو رجنسن ليفربول تراسة المرمي مامارداشيفلي خط الدفاع جوستو فوفانا كولويل كوكوريا خط الوسط هاتو كايسيدو سانتوس خط الدفاع كيركيز كيز فان دايك كوناتي فريمبونح خط الوسط جونز ماك أليستر خرافنبيرخ خط الهجوم سوبوسلاي نجوموها جاكبو خط الهجوم إنزو بالمر جواو بيدرو 1فلتبخباد_اشدام4سبوود rлo مل τε جنيه 10O مل IO جنيه حجم أكبر بنفس السعر‎'‎

وصف المباراة

تقدم ليفربول بهدف مبكر في الدقيقة 6 عن طريق ريان جرافنبيرخ بتصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء بعد عرضية ريو نجوهما.

ثم علت رأسية فيرجيل فان دايك في الدقيقة 11، لتكون آخر محاولة هجومية للريدز على مرمى ضيوفهم في أول شوط.

استحوذ تشيلسي على الكرة وبدأ الخروج أكثر بحثا عن فرصة لتعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 28 مرت تصويبة مارك كوكوريا بجوار القائم الأيسر للحارس جورجي مامادارشيفلي.

وفي الدقيقة 35 أدرك إنزو فيرنانديز التعادل من ركلة حرة مباشرة مرت من أمام الجميع وتهادت في شباك أصحاب الأرض.

ومنع الحارس الجورجي فريقه ليفربول من الخروج متأخرا في النتيجة في الشوط الأول بالتصدي لفرصة محققة من إنزو فيرنانديز.

شوط أول انتهى على وقع التعادل بين الفريقين.

وسرعان ما باغت كول بالمر لاعبو ليفربول في الشوط الثاني بالهدف الثاني للبلوز لكن الحكم ألغى هدفه بداعي التسلل على مطالعة تقنية الفيديو في الدقيقة 50.

عاد ليفربول للهجوم من جديد، وبعد 8 دقائق سجل كورتيس جونز هدفا للريدز ألغي بداعي التسلل مباشرة من الحكم المساعد.

وتألق فيليب يورجنسن في التصدي لفرصة محققة من دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 59 وظل التعادل مستمرا.

ومنع القائم الأيسر في الدقيقة 71 تصويبة قوية من سوبوسلاي ليتواصل التعادل.

ثم مرت مجددا رأسية فان دايك في الدقيقة 82 أعلى العارضة.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 90 بداعي وجود ركلة جزاء محتملة لصالح تشيلسي وبعد انتظار استمر اللعب دون أي جديد.

تشيلسي ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
كاريك: نتيجة مباراة سندرلاند إيجابية.. ولم نتوقع لقاء مثالي مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) برينتفورد... انطلاق المباراة مدرب تشيلسي المؤقت: التعادل مع ليفربول نقطة جيدة لنا سلسلة الانتصارات تتوقف.. سندرلاند يتعادل مع مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر سيتي – مرموش على مقاعد البدلاء أمام برينتفورد جرافينبيرخ: نحتاج دعم الجماهير.. وافتقدنا الحسم أمام المرمى سلوت: تبديل نجوموها للإصابة.. وصافرات الجماهير طبيعية لهذا السبب انتهت الدوري الإنجليزي - سندرلاند(0)-(0) مانشستر يونايتد.. نقطة لكل فريق
أخر الأخبار
كاريك: نتيجة مباراة سندرلاند إيجابية.. ولم نتوقع لقاء مثالي 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) برينتفورد... انطلاق المباراة 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – الثلاثية المحلية.. الأهلي بطلا للدوري المصري للسيدات للمرة الرابعة على التوالي 12 دقيقة | كرة يد
أليجري: هدفي هو البقاء في ميلان لأطول فترة 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب تشيلسي المؤقت: التعادل مع ليفربول نقطة جيدة لنا 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنزاجي ينتظر مصير ثيو هيرنانديز في دربي الهلال والنصر 29 دقيقة | سعودي في الجول
سلسلة الانتصارات تتوقف.. سندرلاند يتعادل مع مانشستر يونايتد 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - سموحة يخطر بيراميدز رغبته في تفعيل بند شراء ميهوب 48 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 3 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528795/تعادل-في-الـ-200-تشيلسي-يوقف-هزائمه-بتعادل-في-ملعب-ليفربول