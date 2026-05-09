تقارير: "شارة الظهور الأول" تقترب من التواجد في كأس العالم 2026

السبت، 09 مايو 2026 - 16:13

كتب : FilGoal

كأس العالم

سيرتدي اللاعبون المشاركون لأول مرة في كأس العالم 2026 شارة خاصة لتعلن عن مشاركتهم الأولى في المباريات بالمونديال.

ووفقا لموقع "footyheadlines" فإن اللاعب الذي سيخوض أول مباراة رسمية له في كأس العالم سيحمل قميصه "شارة الظهور الأول".

وأشار التقرير إلى أنه عقب نهاية اللقاء سيتم نزع الشارة من قمصان اللاعبين لتُوضع لاحقا داخل بطاقة تذكارية فاخرة كقطعة تذكارية من تلك المباراة.

وكشف التقرير إلى أن الشارة سبق أن ظهرت في مسابقات لكرة القدم والرياضات الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل.

وأوضح لويز كارلوس لارجو الصحفي من شبكة ESPN قائلا: "سيرتدي اللاعبون المشاركون في أول بطولة كأس عالم لهم شارة خاصة على قمصانهم".

وأكمل "هي ميزة مصممة لتسليط الضوء على اللاعبين الجدد في أكبر محفل كروي. هذا يعني أن كل لاعب يخوض أول مباراة له سيحمل علامة واضحة خلال المباريات، مما يسهل على المشجعين التعرف على من يخوض أول بطولة له",

وهو ما يعني أن عديد اللاعبين الذين سيظهرون في كأس العالم 2026 سيرتدون الشارة الجديدة مثل لامين يامال مع إسبانيا وإرلينج هالاند من النرويج.

وفي حال أقر فيفا الأمر بشكل رسمي سيتاح للاعبي منتخب مصر ارتداء الشارة الجديدة على قمصانهم في ظهورهم الأول.

وسيكون محمد الشناوي ومحمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" من بين ثلاثي لن يحق ارتداء الشارة في ظل مشاركتهم سابقا في كأس العالم 2018 بقميص منتخب مصر.

وتستضيف أمريكا وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا، وستكون ضربة البداية بين المكسيك وجنوب إفريقيا يوم 11 يونيو المقبل.

كأس العالم 2026 منتخب مصر شارة الظهور الأول
نرشح لكم
منافس مصر - إيران تعلن مشاركتها "بالتأكيد" في كأس العالم 2026 بسبب كأس العالم.. المكسيك تعلن نهاية العام الدراسي مبكرا "اعتذرت بالفعل".. لويس سواريز يعلن رغبته في تمثيل منتخب أوروجواي مجددا فيفا يوافق على تغيير جنسية يوان بوني من فرنسا إلى كوت ديفوار كايسيدو وأوتاميندي يشاركان.. فيفا يعلن تعديلا في لوائح الإيقاف قبل كأس العالم 2026 حوار ميسي عن نيمار في كأس العالم والمقارنة مع كريستيانو ومستقبل سكالوني الأردن يعلن غياب ثنائي المنتخب عن كأس العالم 2026 موندو: قائمة أولية سرية لـ إسبانيا.. وموعد إعلان اللائحة النهائية لـ كأس العالم
أخر الأخبار
الوداد يشعل صراع اللقب على الدوري المغربي بانتصاره أمام الرجاء 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
الونش: ركلة الجزاء المحتسبة لاتحاد العاصمة جدلية 27 دقيقة | الكرة المصرية
دراوي: حققنا الأهم.. والزمالك يلعب كرة جميلة 36 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر معتمد جمال: لا أعرف لماذا طرد بنتايك واحتساب 8 دقائق وقت بدل ضائع 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
خالدي: حصلنا على ركلة جزاء في الوقت المناسب أمام الزمالك.. وسنقاتل على اللقب ساعة | الكرة المصرية
نهائي الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام اتحاد العاصمة.. والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
وسط إثارة لا تصدق.. الزمالك يحرم من هدف ويسقط أمام اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
بهدف قاتل.. القادسية يحقق انتصارا مثيرا على الفيحاء بالدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة
/articles/528794/تقارير-شارة-الظهور-الأول-تقترب-من-التواجد-في-كأس-العالم-2026