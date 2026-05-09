تقارير: "شارة الظهور الأول" تقترب من التواجد في كأس العالم 2026

سيرتدي اللاعبون المشاركون لأول مرة في كأس العالم 2026 شارة خاصة لتعلن عن مشاركتهم الأولى في المباريات بالمونديال.

ووفقا لموقع "footyheadlines" فإن اللاعب الذي سيخوض أول مباراة رسمية له في كأس العالم سيحمل قميصه "شارة الظهور الأول".

وأشار التقرير إلى أنه عقب نهاية اللقاء سيتم نزع الشارة من قمصان اللاعبين لتُوضع لاحقا داخل بطاقة تذكارية فاخرة كقطعة تذكارية من تلك المباراة.

وكشف التقرير إلى أن الشارة سبق أن ظهرت في مسابقات لكرة القدم والرياضات الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل.

وأوضح لويز كارلوس لارجو الصحفي من شبكة ESPN قائلا: "سيرتدي اللاعبون المشاركون في أول بطولة كأس عالم لهم شارة خاصة على قمصانهم".

وأكمل "هي ميزة مصممة لتسليط الضوء على اللاعبين الجدد في أكبر محفل كروي. هذا يعني أن كل لاعب يخوض أول مباراة له سيحمل علامة واضحة خلال المباريات، مما يسهل على المشجعين التعرف على من يخوض أول بطولة له",

وهو ما يعني أن عديد اللاعبين الذين سيظهرون في كأس العالم 2026 سيرتدون الشارة الجديدة مثل لامين يامال مع إسبانيا وإرلينج هالاند من النرويج.

وفي حال أقر فيفا الأمر بشكل رسمي سيتاح للاعبي منتخب مصر ارتداء الشارة الجديدة على قمصانهم في ظهورهم الأول.

وسيكون محمد الشناوي ومحمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" من بين ثلاثي لن يحق ارتداء الشارة في ظل مشاركتهم سابقا في كأس العالم 2018 بقميص منتخب مصر.

وتستضيف أمريكا وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا، وستكون ضربة البداية بين المكسيك وجنوب إفريقيا يوم 11 يونيو المقبل.