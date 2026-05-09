تشكيل مانشستر يونايتد - عودة مارتينيز.. وزيركيزي أساسي ضد سندرلاند
السبت، 09 مايو 2026 - 16:01
كتب : FilGoal
أعلن ماكيل كاريك مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سندرلاند.
ويلتقي مانشستر يونايتد مع سندرلاند على ملعب الأخير بالجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد التشكيل تواجد جوشوا زيركيزي بشكل أساسي، كما عاد ليساندرو مارتينيز للمشاركة بعد نهاية إيقافه.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: سيني لامينس.
الدفاع: نصير مزراوي - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - لوك شو.
الوسط: كوبي ماينو - ماسون ماونت - برونو فيرنانديز.
الهجوم: ماتيوس كونيا - زيركيزي - أماد ديالو.
ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة وبفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
