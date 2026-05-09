اسكواش - بالم هيلز يعلن التعاقد مع نور الشربيني

أعلن نادي بالم هيلز التعاقد مع نور الشربيني بطلة العالم في الاسكواش والمصنفة الثانية عالميا.

وتنضم نور لنادي بالم هيلز بدءا من بطولة العالم في إطار استراتيجية النادي لاستقطاب أبرز نجوم اللعبة عالميا، ودعم منظومته الرياضية بما يسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين، إلى جانب تعزيز قوة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وجاء الإعلان على هامش إطلاق بطولة العالم وبالم هيلز لمحترفي الاسكواش 2025-2026.

وستقام البطولة خلال الفترة من 8 إلى 16 مايو الجاري على ملاعب نادي بالم هيلز أكتوبر.

ويصل إجمالي الجوائز المالية تصل إلى 1.3 مليون دولار، وبمشاركة نخبة من أبرز لاعبي الاسكواش من أكثر من 50 دولة، بما يجسد رؤية الشركة في ترسيخ مكانة نادي بالم هيلز الرياضي كأحد أبرز الأندية الرياضية العالمية في اللعبة.

وجدير بالذكر أن هذه النسخة تُعد الأكبر في تاريخ البطولة، بمشاركة 128 لاعبا ولاعبة.

وتسعى بالم هيلز من خلالها إلى توفير منصة حقيقية لاكتشاف المواهب الواعدة ورعايتها وتطوير مهاراتها، دعما لطموحاتهم في التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 والمنافسة على حصد الميداليات الذهبية.