4 حكام فيديو.. معروف يدير نهائي كأس مصر 2026 بين بيراميدز وزد

السبت، 09 مايو 2026 - 15:15

كتب : FilGoal

يدير محمد معروف نهائي كأس مصر 2025-26 بين بيراميدز وزد، في لقاء يشهد تواجد 4 حكام لتقنية الفيديو.

ويلتقي بيراميدز مع زد في الثامنة والنصف مساء غدا الأحد على استاد القاهرة الدولي.

وللموسم الثالث على التوالي يدير حكم مصري نهائي كأس مصر.

فأدار أحمد الغندور نهائي 2024 بين بيراميدز وزد، فيما أدار محمود بسيوني نهائي الموسم الماضي بين الزمالك وبيراميدز.

الحكم البالغ 39 عاما أدار هذا الموسم 24 مباراة في جميع المسابقات وأشهر 79 بطاقة صفراء و7 حمراء واحتسب 8 ركلات جزاء.

وجاء طاقم تحكيم النهائي

حكم ساحة: محمد معروف

حكم مساعد أول: يوسف البساطي

حكم مساعد ثان: أسامة عبد اللطيف

حكم رابع: عمرو عابدين

حكم تقنية فيديو: حسام عزب

حكم تقنية فيديو مساعد أول: وليد ناجي

حكم تقنية فيديو مساعد ثان: وائل فرحان

حكم تقنية فيديو للحكم المساعد: إيهاب فخري

ويسعى بيراميدز لحصد لقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه بعدما فاز باللقب على حساب زد في 2024 لأول مرة.

فيما يسعى زد لتحقيق أول لقب في تاريخه.

وأعلن اتحاد الكرة زيادة الجائزة المالية لبطل كأس مصر لتصبح مليوني جنيه، فيما يحصل الوصيف على مليون جنيه.

