انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) تشيلسي.. تعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 58 نقطة، فيما يحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 48 نقطة.

انتهت

ق 58: هدف غير محتسب لكورتيس جونز بسبب التسلل

ق 50: تقنية الفيديو تغلي الهدف بداعي التسلل

ق 49: جووول كول بالمر يتقدم لتشيلسي بالهدف الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

⚽🔥 تشلسي يدرك التعادل في الدقيقة 35 بواسطة إنزو فرنانديز#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/rxQHR46xO0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 9, 2026

ق 35: جووول التعادل لتشيلسي عن طريق إنزو فيرنانديز من ركلة حرة مباشرة مرت من الجميع

ق 11: رأسية فان دايك تعلو العارضة

⚽🔥 ريان غرافينبيرش يفتتح التسجيل مبكرًا لصالح ليفربول 🎯 هدف رائع يمنح الريدز الأفضلية مع بداية اللقاء#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/0MDNZu14rD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 9, 2026

ق 6: جووول أووول خرافنبيرخ يتقدم لليفربول بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء

بداية اللقاء