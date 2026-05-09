بألوان كلاسيكية.. الكشف عن قميص باريس سان جيرمان الجديد

كشف باريس سان جيرمان عن قميصه الجديد الخاص بموسم 2026/2027.

وأعلن سان جيرمان عن القميص والذي يحمل ألوانه التقليدية باللون الحكلي ويتوسطه طوليا خط أحمر عريض وخطين باللون الأبيض.

وأشار النادي إلى أن القميص الجديد قد صنع ليمثل الثقافة التاريخية للنادي.

ويتواجد شعار النادي بمنتصف القميص وليس على الأجناب كما المعتاد.

ومن المقرر أن يتم طرح القميص الجديد أمام الجماهير بداية من اليوم 9 مايو عبر المتجر الإلكتروني.

ولم يكشف النادي إذا ما كان الفريق سيرتدي القميص الجديد بنهائي دوري أبطال أوروبا، أم سيلعب بقميص الموسم الحالي بشكل طبيعي.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع أرسنال بنهاية الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان باريس سان جيرمان قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي بعد الفوز على إنتر بخمسة أهداف دون مقابل.