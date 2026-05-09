سلوت يرد على صلاح: انخفاض المعايير؟ أتفق معه ولست قلقا.. لكنها ليست مهمة في صالة الألعاب الرياضية

رد أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول على تصريحات محمد صلاح وفيرجيل فان دايك بشأن انخفاض المعايير عقب رحيل الدولي المصري بنهاية الموسم الجاري داخل أروقة النادي.

ويستعد صلاح للرحيل عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري بعد 9 مواسم قضاها داخل ملعب أنفيلد.

وسبق أن صرّح صلاح الأسبوع الماضي بأنه طلب من دومينيك سوبوسلاي وآخرين أن يكونوا قدوة حسنة بعد رحيله هذا الصيف.

وصرّح الدولي المصري آنذاك: "قلت لهم: أنتم بحاجة إلى لاعبين يأتون مبكرا ويذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية. إذا لم يحدث ذلك، فسيكون الأمر صعبا على النادي، لأنه من الضروري جدا رفع مستوى الأداء".

وهو ما أيده فيرجيل فان دايك قائد الريدز إذ قال بعد أيام في حوار آخر: "يجب أن نتحمل المسؤولية. هذه هي الحياة. أعتقد أنه من غير المقبول أن نخسر مرات عديدة كحاملين للقب الدوري الإنجليزي، ولا يجب أن نقبل بذلك على الإطلاق. سيكون هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به استعدادا للموسم المقبل. سأتحدث عن ذلك عندما أعود من كأس العالم. ولكن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به خلف الكواليس".

رد أرني سلوت

وجاء رد أرني سلوت في المؤتمر الصحفي وهو ما نقلته صحيفة "ذا جارديان": "هل يقصد فيرجيل ما يقوله صلاح؟ يقول صلاح إن المعايير مهمة للغاية لأي نادٍ لكرة القدم. وأنا أتفق معه تماما. لم أسمعه يقول إن المعايير غير جيدة الآن، هل سمعتموه؟ لست قلقا من أن تكون المعايير أقل في الموسم المقبل مما كانت عليه هذا الموسم أو الموسم الماضي أو الذي قبله. لا، لست قلقا على الإطلاق".

وأضاف "أتمنى لو أستطيع التعبير عما أشعر به الآن، لكنني لا أستطيع. أعتقد أن المعايير في وضع جيد حاليا. أنا مقتنع تماما بأن لدينا عددا كافيا من اللاعبين في الموسم المقبل -واللاعبين الذين سنضمهم لتعزيز هذا العدد- لوضع المعايير في المكان المناسب تماما. المعايير ليست مهمة في صالة الألعاب الرياضية فقط، بل هي في كل مكان، إنها ثقافة الفريق بأكملها، وهي موجودة أيضا على أرض الملعب. هل تفهمونني؟ دون أن أقول أي شيء".

وأوضح "إذا نظرنا إلى باريس سان جيرمان، نجد أن ديزيري دوي يبلغ من العمر 20 عاما، وخفيتشا كفاراتسخيليا 25 عاما. هل بإمكانهم وضع معايير لجيل آخر أو لفريق؟ بالمناسبة، لا أعرف كم من الوقت يقضونه في صالة الألعاب الرياضية. وهذا ما فعله صلاح عندما كان في الـ 26 من عمره".

وواصل "جميعهم يمتلكون خبرات عملية ويعرفون ما يتطلبه اللعب على هذا المستوى. انظروا إلى فلوريان فيرتز، وهوجو إيكيتيكي، وألكسندر إيزاك، وجميع هؤلاء اللاعبين الذين تعاقدنا معهم: إنهم ليسوا أطفالا، بل محترفون جادون يعرفون ما يتطلبه اللعب على هذا المستوي".

وأتم "إنهم الآن يعرفون ما يتطلبه اللعب في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا على هذا المستوى. لا شك أن الأمور ستتحسن، لكن الأمر لا يقتصر على اللاعبين الذين يبلغون من العمر 34 عاما فقط. يمكن أيضا وضع معايير من قبل لاعب يبلغ من العمر 20 عاما، مثل دوي، أو صلاح الذي بدأ مسيرته مع ليفربول وهو بعمر 26 عاما. الأمر لا يتعلق بالعمر".

ويستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، ويغيب صلاح عن اللقاء بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 58 نقطة، فيما يحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 48 نقطة.