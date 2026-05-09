سلوت يرد على صلاح: انخفاض المعايير؟ أتفق معه ولست قلقا.. لكنها ليست مهمة في صالة الألعاب الرياضية

السبت، 09 مايو 2026 - 13:41

كتب : FilGoal

إصابة محمد صلاح - أرني سلوت

رد أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول على تصريحات محمد صلاح وفيرجيل فان دايك بشأن انخفاض المعايير عقب رحيل الدولي المصري بنهاية الموسم الجاري داخل أروقة النادي.

ويستعد صلاح للرحيل عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري بعد 9 مواسم قضاها داخل ملعب أنفيلد.

وسبق أن صرّح صلاح الأسبوع الماضي بأنه طلب من دومينيك سوبوسلاي وآخرين أن يكونوا قدوة حسنة بعد رحيله هذا الصيف.

أخبار متعلقة:
مؤتمر سلوت: صلاح اقترب جدا من المشاركة في التدريب.. وانتقالات الصيف لن تكون جذرية مؤتمر سلوت: صلاح يستحق وداعا كبيرا.. وهذا اللاعب توقعنا أن يسجل أهدافا كثيرة سلوت: خروج صلاح من الملعب يدل على شيء ما.. وعلينا الانتظار مؤتمر سلوت: الطبيعي لـ صلاح هو تسجيل الأهداف.. ولم نفز أمام بالاس هذا الموسم

وصرّح الدولي المصري آنذاك: "قلت لهم: أنتم بحاجة إلى لاعبين يأتون مبكرا ويذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية. إذا لم يحدث ذلك، فسيكون الأمر صعبا على النادي، لأنه من الضروري جدا رفع مستوى الأداء".

وهو ما أيده فيرجيل فان دايك قائد الريدز إذ قال بعد أيام في حوار آخر: "يجب أن نتحمل المسؤولية. هذه هي الحياة. أعتقد أنه من غير المقبول أن نخسر مرات عديدة كحاملين للقب الدوري الإنجليزي، ولا يجب أن نقبل بذلك على الإطلاق. سيكون هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به استعدادا للموسم المقبل. سأتحدث عن ذلك عندما أعود من كأس العالم. ولكن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به خلف الكواليس".

رد أرني سلوت

وجاء رد أرني سلوت في المؤتمر الصحفي وهو ما نقلته صحيفة "ذا جارديان": "هل يقصد فيرجيل ما يقوله صلاح؟ يقول صلاح إن المعايير مهمة للغاية لأي نادٍ لكرة القدم. وأنا أتفق معه تماما. لم أسمعه يقول إن المعايير غير جيدة الآن، هل سمعتموه؟ لست قلقا من أن تكون المعايير أقل في الموسم المقبل مما كانت عليه هذا الموسم أو الموسم الماضي أو الذي قبله. لا، لست قلقا على الإطلاق".

وأضاف "أتمنى لو أستطيع التعبير عما أشعر به الآن، لكنني لا أستطيع. أعتقد أن المعايير في وضع جيد حاليا. أنا مقتنع تماما بأن لدينا عددا كافيا من اللاعبين في الموسم المقبل -واللاعبين الذين سنضمهم لتعزيز هذا العدد- لوضع المعايير في المكان المناسب تماما. المعايير ليست مهمة في صالة الألعاب الرياضية فقط، بل هي في كل مكان، إنها ثقافة الفريق بأكملها، وهي موجودة أيضا على أرض الملعب. هل تفهمونني؟ دون أن أقول أي شيء".

وأوضح "إذا نظرنا إلى باريس سان جيرمان، نجد أن ديزيري دوي يبلغ من العمر 20 عاما، وخفيتشا كفاراتسخيليا 25 عاما. هل بإمكانهم وضع معايير لجيل آخر أو لفريق؟ بالمناسبة، لا أعرف كم من الوقت يقضونه في صالة الألعاب الرياضية. وهذا ما فعله صلاح عندما كان في الـ 26 من عمره".

وواصل "جميعهم يمتلكون خبرات عملية ويعرفون ما يتطلبه اللعب على هذا المستوى. انظروا إلى فلوريان فيرتز، وهوجو إيكيتيكي، وألكسندر إيزاك، وجميع هؤلاء اللاعبين الذين تعاقدنا معهم: إنهم ليسوا أطفالا، بل محترفون جادون يعرفون ما يتطلبه اللعب على هذا المستوي".

وأتم "إنهم الآن يعرفون ما يتطلبه اللعب في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا على هذا المستوى. لا شك أن الأمور ستتحسن، لكن الأمر لا يقتصر على اللاعبين الذين يبلغون من العمر 34 عاما فقط. يمكن أيضا وضع معايير من قبل لاعب يبلغ من العمر 20 عاما، مثل دوي، أو صلاح الذي بدأ مسيرته مع ليفربول وهو بعمر 26 عاما. الأمر لا يتعلق بالعمر".

ويستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، ويغيب صلاح عن اللقاء بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 58 نقطة، فيما يحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 48 نقطة.

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي أرني سلوت
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) تشيلسي.. تقنية الفيديو تتدخل التشكيل - مامارداشيفلي يعود لحراسة مرمى ليفربول.. وكولويل أساسي لأول مرة مع تشيلسي رابطة الدوري الإنجليزي تتهم ساوثامبتون بالتجسس على مدلسبره كاريك: برونو سعيد وفي أفضل حالاته على الإطلاق مع مانشستر يونايتد مواعيد مباريات السبت 9 مايو 2026.. الزمالك في نهائي الكونفدرالية ودربي مغربي وقرعة كأس آسيا مؤتمر كاريك: التأهل لـ أبطال أوروبا ليس النهاية.. ومستقبلي سيتحدد مع انتهاء الموسم بورنموث يستبعد خيمينيز بسبب تورطه في محادثات غير لائقة مع قاصر الأولى منذ 16 عام.. برونو يفوز بجائزة غائبة عن مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
اسكواش - بالم هيلز يعلن التعاقد مع نور الشربيني 16 دقيقة | رياضات أخرى
فوت ميركاتو: فوضى داخل معسكر مارسيليا.. تخريب غرف وتفريغ طفاية حريق قبل مواجهة لوهافر 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
4 حكام فيديو.. معروف يدير نهائي كأس مصر 2026 بين بيراميدز وزد 29 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر فليك: لا أهتم بما يحدث في ريال مدريد.. ولا ماسيا هي مفتاح ترابطنا 53 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) تشيلسي.. تقنية الفيديو تتدخل ساعة | الدوري الإنجليزي
بألوان كلاسيكية.. الكشف عن قميص باريس سان جيرمان الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
سلوت يرد على صلاح: انخفاض المعايير؟ أتفق معه ولست قلقا.. لكنها ليست مهمة في صالة الألعاب الرياضية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
هيرنانديز هيرنانديز حكما لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 3 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528784/سلوت-يرد-على-صلاح-انخفاض-المعايير-أتفق-معه-ولست-قلقا-لكنها-ليست-مهمة-في-صالة-الألعاب-الرياضية