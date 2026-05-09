هيرنانديز هيرنانديز حكما لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد
السبت، 09 مايو 2026 - 13:39
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الحكام الإسبانية عن طاقم تحكيم مباراة برشلونة ضد ريال مدريد.
وسيقود الحكم هيرنانديز هيرانديز المباراة كحكم رئيسي.
ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد غدا الأحد على ملعب كامب نو بالجولة 35 من الدوري الإسباني.
وسبق لهيرنانديز إدارة 37 مباراة لريال مدريد حقق الفريق خلالهم الفوز في 21 وخسر 10 مرات وتعادل في 6.
أما برشلونة فأدار لها هيرنانديز 41 مباراة، ونجح الفريق في الانتصار في 25 مباراة وتعادل في 12 وخسر 4 مباريات.
كما سبق لهيرنانديز قيادة الكلاسيكو 5 مرات سابقة وخلالهم فاز برشلونة مرتين وتعادل الفريقين مرتين، وانتصر ريال مدريد مرة واحدة.
ويحتاج برشلونة للحصول على نقطة واحدة من المباراة ليضمن التتويج بالدوري بشكل رسمي قبل 3 جولات على النهاية.
نرشح لكم
بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يخسر من تينيريفي في ذهاب ربع نهائي كأس الأبطال مؤتمر فليك: لا أهتم بما يحدث في ريال مدريد.. ولا ماسيا هي مفتاح ترابطنا مؤتمر أربيلوا: لن أحرق لاعبي فريقي.. ولست في المخابرات وتشواميني سيتواجد أمام برشلونة كوبارسي: افتقدنا شيئا إضافيا في أوروبا.. وهذا ما سنقدمه الموسم المقبل رومانو: ريال مدريد يبدأ مفاوضاته مع مورينيو تشواميني: ما حدث هذا الأسبوع غير مقبول.. وأتقبل عقوبة النادي واحترمها "أعربا عن ندمهما".. ريال مدريد يعلن عقوبة فالفيردي وتشواميني ويغلق القضية موندو ديبورتيفو: لاعبو ريال مدريد مقتنعون بأن فينيسيوس جونيور "مخبر" أربيلوا