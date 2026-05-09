هيرنانديز هيرنانديز حكما لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد

أعلنت رابطة الحكام الإسبانية عن طاقم تحكيم مباراة برشلونة ضد ريال مدريد.

وسيقود الحكم هيرنانديز هيرانديز المباراة كحكم رئيسي.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد غدا الأحد على ملعب كامب نو بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

وسبق لهيرنانديز إدارة 37 مباراة لريال مدريد حقق الفريق خلالهم الفوز في 21 وخسر 10 مرات وتعادل في 6.

أما برشلونة فأدار لها هيرنانديز 41 مباراة، ونجح الفريق في الانتصار في 25 مباراة وتعادل في 12 وخسر 4 مباريات.

كما سبق لهيرنانديز قيادة الكلاسيكو 5 مرات سابقة وخلالهم فاز برشلونة مرتين وتعادل الفريقين مرتين، وانتصر ريال مدريد مرة واحدة.

ويحتاج برشلونة للحصول على نقطة واحدة من المباراة ليضمن التتويج بالدوري بشكل رسمي قبل 3 جولات على النهاية.