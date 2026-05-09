التشكيل - مامارداشيفلي يعود لحراسة مرمى ليفربول.. وكولويل أساسي لأول مرة مع تشيلسي

السبت، 09 مايو 2026 - 13:25

كتب : FilGoal

جيروجي ماماردشفيلي - ليفربول

عاد جورجي مامارداشيفلي لحراسة مرمى ليفربول بعد تعافيه من الإصابة لمواجهة تشيلسي في افتتاح الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول على ملعبه أنفيلد ضيفه تشيلسي في الثانية والنصف ظهرا.

وغاب الحارس الجورجي في آخر 3 مباريات بسبب الإصابة، وتواجد ألكسندر إيزاك على مقاعد البدلاء.

في المقابل يبدأ البرازيلي جواو بيدرو في هجوم تشيلسي ومن خلفه الثنائي إنزو فيرنانديز وكول بالمر.

ويتواجد ليفي كولويل لأول مرة في دفاع تشيلسي هذا الموسم أساسيا بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها خلال الفترة التحضيرية.

وتُعد تلك المواجهة رقم 200 بين ليفربول وتشيلسي في جميع المسابقات، فاز الريدز في 86 والبلوز في 67.

وجاء تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: جورجي مامارداشيفلي

الدفاع: ميلوش كيركيز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – جيريمي فريمبونج

الوسط: كورتيس جونز – ألكسيس ماك أليستر – ريان خرافنبيرخ

الهجوم: دومينيك سوبوسلاي - كودي جاكبو – ريو نجوهما

فيما جاء تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن

الدفاع: مالو جوستو – ويسلي فوفانا – ليفي كولويل – مارك كوكوريا

الوسط: يورل هاتو – مويسيس كايسيدو – أندري سانتوس- إنزو فيرنانديز – كول بالمر

الهجوم: جواو بيدرو

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 58 نقطة، فيما يحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 48 نقطة.

