رابطة الدوري الإنجليزي تتهم ساوثامبتون بالتجسس على مدلسبره

السبت، 09 مايو 2026 - 13:22

كتب : FilGoal

ساوثامبتون

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي توجيه الاتهام إلى فريق ساوثامبتون بانتهاك اللوائح.

الاتهام يأتي بسبب شكوى من مدرلسبره الذي اتهم ساوثامتبون بالتجسس على تدريباته.

وتقدم مدلسبره بشكوى ضد ساوثامبتون اتهمه خلالها بتصوير غير مصرح به في ملكيته الخاصة.

ومن المقرر أن تحال القضية إلى لجنة تأديبية مستقبلة للبت في الشكوى خلال الفترة المقبلة.

وتمنع لوائح الدوري الإنجليزي من مشاهدة أو محاولة مشاهدة أي حصة تدريبية لفريق آخر خلال 72 من موعد المباراة المقررة بين الفريقين.

وأشارت الرابطة إلى أن ساوثامبتون في العادة يكون أمامه 14 يوما للرد، لكن في هذه الحالة ستطلب لجنة الانضباط تحديد موعد جلسة استماع في أقرب وقت ممكن.

ومن المرر أن يلتقي ساوثامبتون مع مدلسبره اليوم الإثنين في ذهاب نصف نهائي ملحق التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب الفائز بين الفريقين ضد الفائز من نصف النهائي الآخر بين هال سيتي ووميلوول لتحديد الصاعد الثالث للدوري الممتاز.

وصعد بشكل رسمي حتى الآن كل من كوفينتري وإبسويتش تاون للدوري الممتاز.

