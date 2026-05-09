كاريك: برونو سعيد وفي أفضل حالاته على الإطلاق مع مانشستر يونايتد

أوضح مايكل كاريك المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن برونو فيرنانديز سعيد في النادي وكذلك النادي سعيد بوجوده.

ويتألق برونو هذا الموسم في الدوري الإنجليزي إذ سجل 8 أهداف وصنع 19 في جميع المسابقات.

وقال مايكل كاريك في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن برونو، كما ترون، سعيد ويقدم أداء كرويا رائعا. ربما يكون في أفضل حالاته على الإطلاق، وقد قدم أداء مميزا هنا".

وأضاف "لذا يبدو سعيدا. أعتقد أنه سيختتم الموسم هنا بشكل رائع. لديه صيف حافل بالطبع".

وأتم "كنادي كرة قدم، نحن سعداء بوجوده هنا. إنه جزء أساسي مما نفعله".

ويمتلك البرتغالي شرطا جزائيا قدره 65 مليون يورو يمكن تفعيله للأندية خارج الدوري الإنجليزي.

وسبق أن استقطب الدولي البرتغالي اهتمام الهلال السعودي في الصيف الماضي.

وينتهي تعاقد برونو مع يونايتد في 2027 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وحجز يونايتد بالفعل بطاقة تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لأول مرة بعد غياب موسمين.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثالث برصيد 64 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ليفربول الرابع قبل 3 جولات على النهاية.