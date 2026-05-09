بنزيمة: كل مباراة متبقية الآن بمثابة نهائي.. وسنرى ما سيحدث

السبت، 09 مايو 2026 - 11:50

كتب : FilGoal

الهلال - كريم بنزيمة

شدد كريم بنزيمة لاعب الهلال السعودي أن كل المباريات المتبقية في الموسم الحالي بمثابة نهائي.

وحقق الهلال لقب كأس ملك السعودية بالفوز على الخلود بنتيجة 2-1 ويستعد لمواجهة النصر في لقاء حاسم على لقب الدوري السعودي.

وقال لاعب الهلال لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "كانت مباراة جيدة أمام فريق قوي، الخلود يلعب بشكل جيد ويقاتل داخل الملعب، وفي النهاية نجحنا في تحقيق اللقب والحمد لله، لذلك نحن سعداء".

وأضاف "أشعر بحالة ممتازة، وفخور بنفسي وبما قدمته من عمل، وإن شاء الله أتمكن من تحقيق لقب آخر".

وأتم "كل مباراة متبقية الآن هي بمثابة نهائي، بالتأكيد مباراة النصر مواجهة كبيرة جداً أمام فريق كبير، ودعونا نرى ما سيحدث".

وحقق الهلال اللقب العاشر وعزز صدارته كالأكثر تتويجا بالمسابقة، متفوقا على أهلي جدة (8 ألقاب) والنصر واتحاد جدة ولكل منهما 6 ألقاب.

فيما توج كريم بنزيمة باللقب مرتين متتاليتين مع فريقين مختلفين (اتحاد جدة - الهلال).

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 77 نقطة فيما يتصدر النصر الترتيب برصيد 82 نقطة.

ويمتلك الهلال مباراة مؤجلة بالإضافة لمواجهة حاسمة مع النصر منافسه المباشر قبل 3 مباريات على نهاية الموسم.

