فيفا يوافق على تغيير جنسية يوان بوني من فرنسا إلى كوت ديفوار

السبت، 09 مايو 2026 - 11:36

كتب : FilGoal

أنجي يوان بوني - إنتر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موافقته على تغيير الجنسية الرياضية لـ أنجي يوان بوني مهاجم إنتر الإيطالي.

وأصبح من حق المهاجم تمثيل منتخب كوت ديفوار بدلا من فرنسا.

وسبق أن ارتدى بوني صاحب الـ 23 عاما قميص منتخبات فرنسا للناشئين والشباب من قبل دون اللعب بقميص المنتخب الأول.

ويمكن لبوني المشاركة بقميص الأفيال في كأس العالم 2026 إذ يتواجد منتخب بلاده في مجموعة تضم ألمانيا والإكوادور وكوراساو.

وسبق أن تم استدعاء بوني للقائمة الأولية للأفيال في التوقف الدولي لشهر مارس 2026 لمواجهة كوريا الجنوبية وديا دون خوض اللقاء.

ووُلد بوني في فرنسا عام 2003 لأبوين من كوت ديفوار.

المهاجم الدولي خاض 44 مباراة بقميص إنتر هذا الموسم سجل خلالها 7 أهداف مساهما في تتويج النيراتزوري بلقب الدوري الإيطالي للموسم الجاري.

وانضم بوني من صفوف بارما إلى إنتر مطلع هذا الموسم مقابل 23 مليون يورو.

