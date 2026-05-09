المغرب الفاسي يوضح حقيقة إيقاف بنجديدة بسبب المنشطات

رد نادي المغرب الفاسي المغربي على التقارير التي أشارت إلى إيقاف سفيان بنجديدة مهاجم الفريق بسبب إيجابية عينة المنشطات الخاصة به.

ويتألق بنجديدة بقميص المغرب الفاسي إذ ينافس الفريق على صدارة ترتيب الدوري المغربي ويحتل اللاعب ترتيب هدافي المسابقة.

وجاء بيان النادي

"ينفي نادي المغرب الرياضي الفاسي بشكل قاطع وحازم الأخبار الزائفة والمغرضة التي روج لها مؤخرا أحد المواقع بخصوص لاعب الفريق سفيان بنجديدة، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بأي صلة، وتندرج ضمن محاولات التشويش الممنهجة التي تستهدف استقرار النادي وتركيزه خلال هذه المرحلة المهمة من الموسم.

ويعبر النادي عن استنكاره الشديد لمثل هذه السلوكيات غير المسؤولة التي تمس بسمعة المؤسسة ولاعبيها، وتسعى إلى نشر المغالطات وتضليل الرأي العام الرياضي، دون الرجوع إلى النادي باعتباره المصدر الرسمي، كما تقتضيه أبسط قواعد المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي.

وفي هذا الإطار، تؤكد إدارة النادي أنها قررت اللجوء إلى القضاء، ومباشرة كافة الإجراءات والمساطر القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الادعاءات الكاذبة، دفاعا عن حقوق النادي، وصونا لكرامة لاعبيه، وحفاظا على صورته أمام جماهيره والرأي العام الرياضي".

وانضم بنجديدة لصفوف الفريق قادما من ستاندر دو لييج البلجيكي في صفقة انتقال حر مطلع الموسم الجاري.

ويتصدر بنجديدة ترتيب هدافي الدوري المغربي برصيد 16 هدفا، وربطته بعض التقارير بالانتقال للدوري المصري الموسم المقبل.

ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد 38 نقطة بفارق نقطة عن الرجاء المتصدر بعد مرور 19 جولة.