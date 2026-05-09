مواعيد مباريات الجمعة 8 مايو 2026.. الزمالك في نهائي الكونفدرالية ودربي مغربي وقرعة كأس آسيا

يخوض الزمالك نهائي الكونفدرالية، ومواجهات عربية وأوروبية مثيرة في الأنفاس الأخيرة من الموسم تنتظرنا اليوم.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز مباريات اليوم السبت الموافق 9 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الكونفدرالية

في العاشرة مساءً يحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة ويعلق على اللقاء محمد بركات.

وتذاع المباراة عبر بي إن سبورتس 3.

قرعة كأس آسيا

تبدأ قرعة كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية العام المقبل في التاسعة مساءً وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

الدوري الإنجليزي

يبدأ الأسبوع 36 من الدوري الإنجليزي بلقاء ناري يجمع ليفربول وتشيلسي على ملعب أنفيلد في الثانية والنصف ظهرا.

وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها حفيظ دراجي.

وفي الخامسة مساءً وعلى نفس القناة وبتعليق خليل البلوشي يحل مانشستر يونايتد ضيفا على سندرلاند.

وبتعليق أحمد البلوشي تبدأ مباراة مانشستر سيتي مع برينتفورد عبر نفس القناة في السابعة والنصف مساءً.

الدوري الإسباني

في السابعة والنصف مساءً يلتقي أتلتيكو مدريد مع سيلتا فيجو وتذاع عبر بي إن سبورتس 4 بتعليق جواد بده لحساب الجولة 36.

الدوري الإيطالي

في السابعة مساءً يحل إنتر بطل الدوري ضيفا على لاتسيو ضمن مباريات الجولة 36 وتذاع المباراة عبر قناة شاشا الرياضية وتطبيق ستارز بلاي.

الدوري الألماني

يحل بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني ضيفا على فولفسبورج الساعي للهروب من الهبوط، وتبدأ المباراة في السابعة والنصف مساءً بتعليق فهد عريشي عبر تطبيق شاهد.

كأس أمير قطر

في الخامسة والنصف يلتقي الغرافة مع السد في مباراة نهائية لتحديد البطل تذاع عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة والكاس القطرية.

الدوري المغربي

يلتقي الرجاء والوداد في دربي الدار البيضاء في العاشرة مساءً وتذاع عبر قناة المغربية الرياضية.