بعد احتفاله المثير أمام النصر.. البليهي يعتذر لجماهير الشباب

السبت، 09 مايو 2026 - 00:57

كتب : FilGoal

علي البليهي

اعتذر علي البليهي لاعب الهلال المعار لنادي الشباب لجماهير فريقه بعد احتفاله بشعار الهلال أمام النصر في الدوري السعودي.

واحتفل البليهي بعد تسجيله هدفا أمام النصر بشعار الهلال السعودي وهو يمثل فريق الشباب مما أثار غضب جماهير الفريق وانتهت المباراة بفوز النصر 4-2.

وقال البليهي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "اقدم اعتذاري للكيان الشبابي العريق وجماهيره الوفية، ولسعادة رئيس النادي الاستاذ عبدالعزيز المالك، عما بدر مني اثناء احتفالي بتسجيل الهدف".

أخبار متعلقة:
البلونة ستتلون بالأسود.. الشباب يستعير البليهي من الهلال الرياضية: الهلال يرفض إعارة البليهي للشباب الشرق الأوسط: الشباب على بعد خطوات من ضم البليهي الرياضية: الأخدود يفاوض الهلال من أجل ضم البليهي

وواصل "أؤكد ان التعبير عن فرحتي كان بصورة عفوية دون قصد الإساءة او التقليل من الشباب، الذي أعتز واتشرف به وأحمل بداخلي الكثير من التقدير والإعتزاز للشبابيين".

وأتم "أكرر إعتذاري مجددا وحقكم علي".

وسقط الشباب أمام النصر بنتيجة 4-2 في الجولة 31 من الدوري السعودي.

وسجل جواو فيليكس 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 3، و75، و90+8 من ركلة جزاء، فيما سجل رونالدو هدفا في الدقيقة 75.

فيما سجل للشباب يانيك كاراسكو في الدقيقة 30، وعلي البليهي في الدقيقة 80.

وسجل كرستيانو رونالدو الهدف الثالث لفريقه، ليصل إلى 100 هدف بقميص النصر.

وبات رونالدو خامس لاعب يسجل 100 هدف بعد عمر السومة، وعبد الرزاق حمد الله، وناصر الشمراني، ومحمد السهلاوي.

وعادل رونالدو رقم إيفان توني مهاجم الأهلي، بعدما نجح في التسجيل أمام 17 فريقا في الدوري السعودي هذا الموسم.

كما بات رونالدو الهداف التاريخي لمواجهة النصر والشباب بـ 7 أهداف.

وبتلك النتيجة رفع النصر رصيده إلى 82 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد الشباب عند 32 نقطة في المركز الـ 13.

ونجح النصر في الابتعاد عن ملاحقه الهلال بفارق 5 نقاط.

علي البليهي النصر الشباب الدوري السعودي
نرشح لكم
الأكثر تتويجا.. الهلال ينهي مغامرة الخلود ويتوج باللقب العاشر لكأس ملك السعوية انتهت في نهائي كأس ملك السعودية - الهلال (2)-(1) الخلود.. البطولة العاشرة تشكيل الهلال - بنزيمة يقود الهجوم أمام الخلود في نهائي كأس ملك السعودية مباريات اليوم - 4 مواجهات في الدوري ومصطفى محمد.. ونهائي كأس السعودية رونالدو حقق 3 أرقام قياسية.. النصر يضرب الشباب برباعية ويقترب من لقب الدوري السعودي تقرير: مفاوضات بين الهلال ونونيز لإنهاء التعاقد بالتراضي مؤتمر مدرب الخلود: وصولنا للنهائي لحظة عظيمة.. وعلى جماهير الأهلي والاتحاد دعمنا جيسوس: كنت قريبا من تدريب السعودية أو البرازيل ولكن
أخر الأخبار
بعد احتفاله المثير أمام النصر.. البليهي يعتذر لجماهير الشباب ساعة | سعودي في الجول
وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب للمشاركة في كأس إفريقيا للناشئين ساعة | منتخب مصر
بعد غياب موسمين.. فروزينوني يعود للدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
كوبارسي: افتقدنا شيئا إضافيا في أوروبا.. وهذا ما سنقدمه الموسم المقبل ساعة | الكرة الأوروبية
الثالث على التوالي.. المولودية بطلا للدوري الجزائري 2 ساعة | الوطن العربي
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من لانس ويهبط لدوري الدرجة الثانية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كاريك: التأهل لـ أبطال أوروبا ليس النهاية.. ومستقبلي سيتحدد مع انتهاء الموسم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر تتويجا.. الهلال ينهي مغامرة الخلود ويتوج باللقب العاشر لكأس ملك السعوية 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 3 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528772/بعد-احتفاله-المثير-أمام-النصر-البليهي-يعتذر-لجماهير-الشباب