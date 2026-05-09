بعد احتفاله المثير أمام النصر.. البليهي يعتذر لجماهير الشباب

اعتذر علي البليهي لاعب الهلال المعار لنادي الشباب لجماهير فريقه بعد احتفاله بشعار الهلال أمام النصر في الدوري السعودي.

واحتفل البليهي بعد تسجيله هدفا أمام النصر بشعار الهلال السعودي وهو يمثل فريق الشباب مما أثار غضب جماهير الفريق وانتهت المباراة بفوز النصر 4-2.

وقال البليهي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "اقدم اعتذاري للكيان الشبابي العريق وجماهيره الوفية، ولسعادة رئيس النادي الاستاذ عبدالعزيز المالك، عما بدر مني اثناء احتفالي بتسجيل الهدف".

وواصل "أؤكد ان التعبير عن فرحتي كان بصورة عفوية دون قصد الإساءة او التقليل من الشباب، الذي أعتز واتشرف به وأحمل بداخلي الكثير من التقدير والإعتزاز للشبابيين".

وأتم "أكرر إعتذاري مجددا وحقكم علي".

جماهير الشباب الغالية 🤍 اقدم اعتذاري للكيان الشبابي العريق وجماهيره الوفية ولسعادة رئيس النادي الاستاذ عبدالعزيز المالك عما بدر مني اثناء احتفالي بتسجيل الهدف، مؤكدًا ان التعبير عن فرحتي كان بصورة عفوية دون قصد الإساءة او التقليل من الشباب الذي أعتز واتشرف به وأحمل بداخلي الكثير… pic.twitter.com/GVaEudxDJ5 — علي البليهي (@ali99i) May 8, 2026

وسقط الشباب أمام النصر بنتيجة 4-2 في الجولة 31 من الدوري السعودي.

وسجل جواو فيليكس 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 3، و75، و90+8 من ركلة جزاء، فيما سجل رونالدو هدفا في الدقيقة 75.

فيما سجل للشباب يانيك كاراسكو في الدقيقة 30، وعلي البليهي في الدقيقة 80.

وسجل كرستيانو رونالدو الهدف الثالث لفريقه، ليصل إلى 100 هدف بقميص النصر.

وبات رونالدو خامس لاعب يسجل 100 هدف بعد عمر السومة، وعبد الرزاق حمد الله، وناصر الشمراني، ومحمد السهلاوي.

وعادل رونالدو رقم إيفان توني مهاجم الأهلي، بعدما نجح في التسجيل أمام 17 فريقا في الدوري السعودي هذا الموسم.

كما بات رونالدو الهداف التاريخي لمواجهة النصر والشباب بـ 7 أهداف.

وبتلك النتيجة رفع النصر رصيده إلى 82 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد الشباب عند 32 نقطة في المركز الـ 13.

ونجح النصر في الابتعاد عن ملاحقه الهلال بفارق 5 نقاط.