وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب للمشاركة في كأس إفريقيا للناشئين

وصلت بعثة منتخب مصر للناشئين إلى المغرب للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وتستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاما في نهاية العام الحالي.

و ضمت قائمة المنتخب، المشارك في البطولة كلاً من:

حراسة المرمى: مالك عمرو عبدالخالق ( الزمالك ) - محمد عبيد عاطف (الأهلي ) - عبدالعزيز محمود عبدالعزيز ( فاركو )

خط الدفاع: محمد السيد محمد ( الأهلي ) - عادل علاء محمد ( غزل المحلة ) - آدم يوسف ( الأهلي ) - عبدالله عمرو محمد ( إنبي )- ياسين تامر أبوالقاسم ( المقاولون العرب ) - أمير حسن ( أوتريخت الهولندي ) - عمر فودة ( النصر الإماراتي) - سيف المهدي ( الأهلي ).

خط الوسط : محمد نور (سوكال ريد ليفربول الأمريكي ) - سيف كريم ( الأهلي ) - عمر عبدالرحيم ( الأهلي )

براء محمود جلال ( زد) - أحمد صفوت ( الزمالك ) - أحمد بشير السيد ( سيراميكا كليوباترا ) - دانيال تامر وهبي ( زد )

محمد جمال محمد ( إنبي ) - زياد سعودي بكر ( بيراميدز ) - يحيى رياض( الأهلي ) - يوسف عثمان ( زد ).

خط الهجوم : عبدالعزيز خالد شعبان ( الأهلي ) - خالد مختار ( زد ) - أدهم حسيب ( الزمالك ) - أمير أبوالعز ( مونزا الإيطالي ).

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات: إثيوبيا والمغرب وتونس.

وسيبدأ منتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة حسين عبد اللطيف وعبد الستار صبري مشواره بمواجهة إثيوبيا 13 مايو الحالي.