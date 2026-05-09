وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب للمشاركة في كأس إفريقيا للناشئين

السبت، 09 مايو 2026 - 00:42

كتب : FilGoal

منتخب مصر تحت 17 عاما

وصلت بعثة منتخب مصر للناشئين إلى المغرب للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وتستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاما في نهاية العام الحالي.

أخبار متعلقة:
قائمة منتخب مصر للناشئين - مهاجم مونزا ومدافع أوتريخت ضمن اختيارات أمم إفريقيا منتخب الناشئين يتعادل أمام اليابان وديا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية منتخب مصر للناشئين يكرر فوزه على الجزائر تحضيرا لكأس إفريقيا بحضور أبو ريدة.. منتخب مصر للناشئين يفوز على الجزائر تحضيرا لكأس إفريقيا

و ضمت قائمة المنتخب، المشارك في البطولة كلاً من:

حراسة المرمى: مالك عمرو عبدالخالق ( الزمالك ) - محمد عبيد عاطف (الأهلي ) - عبدالعزيز محمود عبدالعزيز ( فاركو )

خط الدفاع: محمد السيد محمد ( الأهلي ) - عادل علاء محمد ( غزل المحلة ) - آدم يوسف ( الأهلي ) - عبدالله عمرو محمد ( إنبي )- ياسين تامر أبوالقاسم ( المقاولون العرب ) - أمير حسن ( أوتريخت الهولندي ) - عمر فودة ( النصر الإماراتي) - سيف المهدي ( الأهلي ).

خط الوسط : محمد نور (سوكال ريد ليفربول الأمريكي ) - سيف كريم ( الأهلي ) - عمر عبدالرحيم ( الأهلي )

براء محمود جلال ( زد) - أحمد صفوت ( الزمالك ) - أحمد بشير السيد ( سيراميكا كليوباترا ) - دانيال تامر وهبي ( زد )

محمد جمال محمد ( إنبي ) - زياد سعودي بكر ( بيراميدز ) - يحيى رياض( الأهلي ) - يوسف عثمان ( زد ).

خط الهجوم : عبدالعزيز خالد شعبان ( الأهلي ) - خالد مختار ( زد ) - أدهم حسيب ( الزمالك ) - أمير أبوالعز ( مونزا الإيطالي ).

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات: إثيوبيا والمغرب وتونس.

وسيبدأ منتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة حسين عبد اللطيف وعبد الستار صبري مشواره بمواجهة إثيوبيا 13 مايو الحالي.

منتخب مصر للناشئين كأس إفريقيا للناشئين
نرشح لكم
منافس مصر - رئيس الاتحاد الإيراني يجتمع بإنفانتينو لهذه الأسباب منافس مصر - منتخب إيران يواجه جامبيا وديا قبل كأس العالم محترف وحيد.. وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر مايو منافس مصر - تيليمانس: سنتعلم من أخطائنا في كأس العالم منافس مصر - دوكو: نريد أن نظهر للعالم ما يمكننا القيام به على أرض الملعب حسام وإبراهيم حسن يشاركان في اجتماع فيفا لتعديلات التحكيم بكأس العالم إسلام عيسى: تعرضت للإصابة في اللحظة التي بدأ فيها الحلم من الاقتراب منافس مصر - جناح إيران يغيب عن كأس العالم بسبب الرباط الصليبي
أخر الأخبار
بعد احتفاله المثير أمام النصر.. البليهي يعتذر لجماهير الشباب 7 ساعة | سعودي في الجول
وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب للمشاركة في كأس إفريقيا للناشئين 8 ساعة | منتخب مصر
بعد غياب موسمين.. فروزينوني يعود للدوري الإيطالي 8 ساعة | الكرة الأوروبية
كوبارسي: افتقدنا شيئا إضافيا في أوروبا.. وهذا ما سنقدمه الموسم المقبل 8 ساعة | الكرة الأوروبية
الثالث على التوالي.. المولودية بطلا للدوري الجزائري 8 ساعة | الوطن العربي
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من لانس ويهبط لدوري الدرجة الثانية 8 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كاريك: التأهل لـ أبطال أوروبا ليس النهاية.. ومستقبلي سيتحدد مع انتهاء الموسم 9 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر تتويجا.. الهلال ينهي مغامرة الخلود ويتوج باللقب العاشر لكأس ملك السعوية 9 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 3 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528771/وصول-بعثة-منتخب-مصر-إلى-المغرب-للمشاركة-في-كأس-إفريقيا-للناشئين