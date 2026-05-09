بعد غياب موسمين.. فروزينوني يعود للدوري الإيطالي

عاد فروزينوني للدوري الإيطالي Serie A مرة أخرى بعد غياب موسمين.

وشهدت الجولة الأخيرة لدوري الإيطالي الدرجة الثانية مباريات مثيرة أدت في النهاية إلى حسم صعود فروزينوني.

وفاز فروزينوني على مانتوفا بخمسة أهداف دون رد ليحسم الصعود المباشر إلى الدوري الإيطالي.

وأنهى فروزينوني الدوري في المركز الثاني برصيد 81 نقطة، خلف فينيتسيا المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط.

وغاب فروزينوني عن الدوري الإيطالي لمدة موسمين، إذ هبط في موسم 2023-2024 بعد احتلاله المركز الـ 18 برصيد 35 نقطة.

ويتصارع مونزا وباليرمو وكاتانزارو ومودينا ويوفي ستابيا وأفيلينو على البطاقة الأخيرة من خلال لعب ملحق.

وعلى الجانب الآخر هبط سبيتسيا وبيسكارا وريجيانا لدوري الدرجة الثالثة Serie C.