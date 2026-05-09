كوبارسي: افتقدنا شيئا إضافيا في أوروبا.. وهذا ما سنقدمه الموسم المقبل

شدد باو كوبارسي مدافع برشلونة على أن الفريق يتعلم من أخطائه وأن الموسم المقبل سيكون أفضل كثيرا للفريق والجماهير.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد الأحد المقبل في إطار الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وقال كوبارسي في تصريحات لقناة betevé عن تقييمه للموسم الحالي: "سواء في الموسم الماضي أو الحالي، كان الأداء جيدا، وحققنا أشياء مهمة في إسبانيا، لكن ربما افتقدنا شيئا إضافيا في أوروبا، أُقيم هذا الموسم بـ7 أو 8 من 10".

وواصل "خرجنا من أتلتيكو مدريد ونحن محبطون، كانت هناك ظروف لم تكن تحت سيطرتنا، لكننا سنعود بقوة في العام المقبل".

وعن سفره مع فريقه في مباراة الإياب أمام أتلتيكو مدريد رغم طرده ذهابا: "كنت أثق بزملائي، لكن مشاهدة المباراة من المدرجات يجعلك أكثر توترا".

وأنهى تصريحاته بتوقعه لموسم برشلونة المقبل حيث قال: "سنتعلم من هذه التجارب، ومع مرور الوقت سنكتسب خبرة أكبر، وأتأكد أننا سنستفيد من أخطائنا ونقدم كل ما لدينا لتحقيق كل شيء".

وشارك كوبارسي الموسم الحالي مع برشلونة في 46 مسجلا هدفا واحدا فقط.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.