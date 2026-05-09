الثالث على التوالي.. المولودية بطلا للدوري الجزائري
السبت، 09 مايو 2026 - 00:10
كتب : FilGoal
حقق نادي مولودية الجزائر لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي.
وضمن المولودية تحقيق لقب الدوري الجزائري بالتعادل أمام مستقبل الرويسات بهدف لكل فريق.
وسجل ساليو بانجورا هدف التقدم لنادي مولودية الجزائر.
وعدل خير الدين مرزوقي النتيجة لنادي مستقبل الرويسات عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
الفوز رفع رصيد مولودية الجزائر إلى 62 نقطة ليضمن اللقب الثالث تواليا والعاشر في تاريخه.
كما حقق المدرب التونسي خالد بن يحيى اللقب الثاني له مع المولودية في بطولة الدوري الجزائري.
وضمن المولودية التتويج بلقب الدوري الجزائري قبل جولتين من نهاية المسابقة.
نرشح لكم
بعد احتفاله المثير أمام النصر.. البليهي يعتذر لجماهير الشباب الثالث على التوالي.. الحسين إربد بطلا للدوري الأردني قبل لقاء الزمالك واتحاد العاصمة.. تاريخ المواجهات العربية في نهائي الكونفدرالية طارق غول لـ في الجول: حظوظ اتحاد العاصمة أكبر في الكونفدرالية.. والفريق أكثر استقرارا من الزمالك الأردن يعلن غياب ثنائي المنتخب عن كأس العالم 2026 ضربة فنية للترجي قبل دربي تونس أمام الإفريقي النني ضد ربيعة.. الجزيرة يتكفل بتذاكر جمهوره أمام العين في نهائي الكأس أهلي جدة ينتصر على الفتح بثلاثية توني ويقلص الفارق مع ثنائي المقدمة