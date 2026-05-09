الثالث على التوالي.. المولودية بطلا للدوري الجزائري

حقق نادي مولودية الجزائر لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي.

وضمن المولودية تحقيق لقب الدوري الجزائري بالتعادل أمام مستقبل الرويسات بهدف لكل فريق.

وسجل ساليو بانجورا هدف التقدم لنادي مولودية الجزائر.

وعدل خير الدين مرزوقي النتيجة لنادي مستقبل الرويسات عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد مولودية الجزائر إلى 62 نقطة ليضمن اللقب الثالث تواليا والعاشر في تاريخه.

كما حقق المدرب التونسي خالد بن يحيى اللقب الثاني له مع المولودية في بطولة الدوري الجزائري.

وضمن المولودية التتويج بلقب الدوري الجزائري قبل جولتين من نهاية المسابقة.